A negociação entre Corinthians e Milan pelo André pode não ter um desfecho positivo. O presidente Osmar Stabile não assinou a proposta de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) pelo volante e deseja vender o jogador por um montante maior. Já o time italiano e o staff do jogador veem o negócio como concluído, porque as minutas do contrato já haviam sido trocadas.

Segundo o Milan, o negócio só dependeria da assinatura do presidente corinthiano e uma desistência dos brasileiros significaria uma quebra de contrato. A Fifa reconhece que trocas de contrato entre clubes valem como um contrato vinculante. Então, o clube italiano entende que pode acionar a entidade para concluir a compra do jogador.

O Corinthians não teme a Fifa entrar na negociação, porque, segundo o clube, Osmar Stabile é o único representante legal e a falta de sua assinatura impediria o negócio. Depois da eliminação contra o Novorizontino, no último sábado, 28, Dorival Júnior criticou a possível venda do jogador:

“O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível ter esse valor com poucos jogos é porque vale muito mais no mercado. O Corinthians tem que se estabelecer como equipe. É o momento de sinalizarmos ao mercado que queremos ganhar campeonatos”, disse o comandante.

“Nós queremos o retorno técnico ou financeiro? Se for apenas o financeiro, eu não faço parte desse processo. Eu não quero perder ninguém durante a temporada”, completou o treinador.