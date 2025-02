Milan x Feyenoord: onde assistir ao jogo pela Champions

O aguardado confronto entre Milan e Feyenoord, válido pela fase de mata-mata da Champions League, acontece na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Após uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o time italiano busca reverter o resultado em sua casa, no estádio San Siro, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília). O embate promete muitas emoções, com transmissão ao vivo pela TNT e plataforma de streaming Max.

No primeiro jogo, o Feyenoord conquistou uma importante vitória graças ao gol marcado por Igor Paixão logo nos minutos iniciais. A equipe holandesa fez valer o mando de campo e conteve as investidas de jogadores como Rafael Leão. Este cenário dá ao Milan a missão de se impor em casa para continuar sonhando com o título da maior competição de clubes do mundo.

João Félix e Rafael Leão pelo Milan – Fonte: Instagram/@joaofelix79

Quais são os destaques do primeiro confronto?

O duelo entre Feyenoord e Milan foi marcado por momentos intensos, desde o início. Igor Paixão foi o grande nome da partida ao marcar o único gol que conferiu aos holandeses a vantagem mínima no placar. Não só o tento cedo complicou a missão do Milan, como também evidenciou a robustez defensiva dos anfitriões naquele primeiro encontro.

Além do desempenho de Igor Paixão, Santiago Giménez, que fez sua estreia na Champions League com o Milan, chamou atenção ao entrar em campo exatamente contra seu ex-clube. O atacante, que teve uma passagem altamente produtiva pelo futebol holandês, agora busca mostrar serviço pelo gigante italiano.

Como assistir ao jogo decisivo Milan x Feyenoord?

Os fãs do futebol europeu podem assistir ao jogo de volta entre Milan e Feyenoord ao vivo pela TNT, bem como pelo serviço de streaming Max. A transmissão começa às 16h45, horário de Brasília, oferecendo cobertura completa do que promete ser um espetáculo esportivo.

Data: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio San Siro, Milão

Estádio San Siro, Milão Como assistir: Transmissão ao vivo na TNT e Max

O que significa esse confronto para as duas equipes?

Qualquer resultado positivo para o Milan significa avançar na competição e deixar para trás a desvantagem do primeiro jogo. Para o Feyenoord, conseguir manter a vantagem conquistada em casa é fundamental para continuar vencendo desafios e mostrarem suas credenciais na elite do futebol europeu.

O embate decisivo na capital da moda não só cria uma expectativa entre torcedores e simpatizantes, mas também pode definir o rumo das duas equipes na Champions League 2024/25. Prosseguir para as oitavas de final é um dos objetivos principais nesta jornada europeia, e ambos os clubes têm a motivação e o talento necessários para perseguir esse sonho. Assista ao jogo e fique por dentro de mais essa emocionante disputa.

