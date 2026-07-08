Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026, Vozinha tem negociações avançadas para defender o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos. O goleiro de 40 anos está sem clube, desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal, e deve assinar com o clube para a próxima temporada, segundo o jornal Marca.

O Inter Miami pertence ao ex-jogador David Beckham, que procura nomes midiáticos para reforçar a equipe americana para a próxima temporada. Casemiro, de saída do Manchester United, é outro jogador especulado no clube.

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Vozinha foi um dos pilares da campanha da estreante Cabo Verde na Copa do Mundo, que terminou nos 16 avos de final após uma derrota suada para a Argentina, por 3 a 2, na prorrogação. O goleiro foi fundamental no empate por 0 a 0 contra a Espanha, quando se tornou uma celebridade e ganhou milhões de seguidores do mundo inteiro.

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Caso a tranferência seja confirmada, o goleiro africano vai atuar ao lado de Messi, Luís Suárez e Rodrigo De Paul.

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