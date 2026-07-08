Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026, Vozinha tem negociações avançadas para defender o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos. O goleiro de 40 anos está sem clube, desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal, e deve assinar com o clube para a próxima temporada, segundo o jornal Marca.
O Inter Miami pertence ao ex-jogador David Beckham, que procura nomes midiáticos para reforçar a equipe americana para a próxima temporada. Casemiro, de saída do Manchester United, é outro jogador especulado no clube.
Vozinha foi um dos pilares da campanha da estreante Cabo Verde na Copa do Mundo, que terminou nos 16 avos de final após uma derrota suada para a Argentina, por 3 a 2, na prorrogação. O goleiro foi fundamental no empate por 0 a 0 contra a Espanha, quando se tornou uma celebridade e ganhou milhões de seguidores do mundo inteiro.
Caso a tranferência seja confirmada, o goleiro africano vai atuar ao lado de Messi, Luís Suárez e Rodrigo De Paul.