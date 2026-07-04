Somente duas seleções conseguiram vencer a Noruega, nas quatro participações do país nórdico na história das Copas do Mundo. Em 12 jogos realizados, os norugueses foram batidos em três ocasiões pela Itália e uma, recentemente, pela França.

O país nórdico participou dos mundiais de 1938, 1994, 1998 e 2026, oportunidades nas quais também jogou contra México, Irlanda, Marrocos, Escócia, Brasil, Iraque, Senegal e Costa do Marfim. Além das quatro derrotas citadas, a equipe soma cinco vitórias e três empates.

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Jogos da Noruega em Copas

1938

Itália 2 x 1 Noruega (oitava de final) ;

; 1994

Noruega 1 x 0 México (fase de grupos);

Itália 1 x 0 Noruega (fase de grupos) ;

Noruega 0 x 0 Irlanda (fase de grupos);

Noruega 1 x 0 México (fase de grupos); ; Noruega 0 x 0 Irlanda (fase de grupos); 1998

Marrocos 2 x 2 Noruega (fase de grupos);

Escócia 1 x 1 Noruega (fase de grupos);

Brasil 1 x 2 Noruega (fase de grupos);

Itália 1 x 0 Noruega (oitavas de final) ;

Marrocos 2 x 2 Noruega (fase de grupos); Escócia 1 x 1 Noruega (fase de grupos); Brasil 1 x 2 Noruega (fase de grupos); ; 2026

Iraque 1 x 4 Noruega (fase de grupos);

Noruega 3 x 2 Senegal (fase de grupos);

Noruega 1×4 França (fase de grupos da Copa de 2026);

Costa do Marfim 1 x 2 Noruega (16 avos de final).

Brasil x Noruega

Dentre os confrontos dos Vikings em Copas, eles contam com o triunfo em Marselha sobre a seleção brasileira, contra a qual eles jogam no próximo domingo, 5, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

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Naquela oportunidade, em 1998, a equipe comandada pelo técnico Egil Olsen, conhecido como Drillo, bateu o time de Zagallo por 2 a 1, de virada.

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