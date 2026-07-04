O Marrocos mostrou que eficiência é a chave do sucesso no mata-mata. Neste sábado ,4, no Estádio NRG, em Houston, a seleção africana sobreviveu a um primeiro tempo de domínio absoluto do Canadá, ajustou-se na etapa final e construiu uma vitória contundente por 3 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Azzedine Ounahi, com dois gols, e Brahim Díaz, com duas assistências, foram os grandes nomes da classificação marroquina.

Uma muralha chamada Bounou

A história do jogo poderia ter sido completamente diferente se não fosse a atuação de Yassine Bounou nos minutos iniciais. O Canadá começou a partida em um ritmo avassalador, adiantando as linhas e sufocando a saída de bola marroquina.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Logo aos quatro minutos, Jonathan David exigiu a primeira grande intervenção do goleiro. Pouco depois, aos oito e aos nove minutos, o atacante canadense voltou a assustar, mas parou novamente no excelente posicionamento do arqueiro. O Marrocos, errando muitos passes e preso na teia adversária, limitou-se a defender e a cometer faltas para travar o jogo até o intervalo.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Eficiência cirúrgica

O cenário mudou drasticamente logo no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, uma jogada ensaiada cobrada por Achraf Hakimi encontrou Azzedine Ounahi livre na meia-lua. O meia finalizou com precisão no canto esquerdo, abrindo o placar e transferindo todo o peso da partida para os canadenses.

O gol desestabilizou o Canadá, que perdeu o ímpeto ofensivo da primeira etapa e passou a esbarrar em uma marcação muito mais ajustada.

Contra-ataques fulminantes definem a vaga

Com a vantagem no placar, o Marrocos recuou suas linhas e passou a explorar o desespero adversário. Aos 37 minutos, a estratégia rendeu frutos: em um contra-ataque rápido, Brahim Díaz rolou para Ounahi acertar a gaveta e ampliar. O Canadá foi para o tudo ou nada, chegando a mandar o goleiro Crépeau para a área adversária em cobrança de falta, mas deixou a defesa completamente exposta. No apagar das luzes, aos 52 minutos, Brahim Díaz serviu Rahimi, que tocou na saída do goleiro para fechar a conta em 3 a 0.

Com o resultado expressivo, o Marrocos carimba seu passaporte para as quartas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre França e Paraguai para conhecer seu próximo adversário na busca por mais uma campanha histórica no torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google