Na última sexta-feira, o ex-goleiro José Luis Chilavert usou xenofobia para rebater um comentário de Christophe Dugarry. O campeão mundial pela França em 1998 havia dito que o Paraguai seria “amassado” e “humilhado” pela seleção do país dele nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A resposta de Chilavert veio por meio de postagem na rede social X, o antigo Twitter:

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“Christophe, você tem razão, no Mundial de 98 enfrentamos os franceses. Agora, o Paraguai enfrentará uma Seleção da África”, escreveu o ex-goleiro.

No entanto, a grande diversidade étnica da seleção francesa não é reflexo do local de nascimentos dos jogadores, mas sim, do fato de muitos desses atletas serem filhos ou netos de imigrantes — situação ligada do processo colonial e migratório do país, ao longo dos últimos séculos.

Em termos de estrangeiros entre os selecionados, o Paraguai está à frente da equipe de Mbappé, conforme mostram as listas abaixo:

  • França (26 convocados)
  1. Mike MaignanCaiena, Guiana Francesa;
  2. Robin Risser — Colmar, França;
  3. Brice SambaLinzolo, República Democrática do Congo;
  4. Lucas Digne — Meaux, França;
  5. Malo Gusto — Décines-Charpieu, França;
  6. Lucas Hernandez — Marselha, França;
  7. Theo Hernandez — Marselha, França;
  8. Ibrahima Konaté — Paris, França;
  9. Jules Koundé — Paris, França;
  10. Maxence Lacroix — Villeneuve-Saint-Georges, França;
  11. William Saliba — Bondy, França;
  12. Dayot Upamecano — Évreux, França;
  13. N’Golo Kanté — Paris, França;
  14. Manu Koné — Colombes, França;
  15. Adrien Rabiot — Saint-Maurice, França;
  16. Aurélien Tchouaméni — Rouen, França;
  17. Warren Zaïre-Emery — Montreuil, França;
  18. Maghnes Akliouche — Tremblay-en-France, França;
  19. Bradley Barcola — Lyon, França;
  20. Rayan Cherki — Lyon, França;
  21. Ousmane Dembélé — Vernon, França;
  22. Désiré Doué — Angers, França;
  23. Jean-Philippe Mateta — Sevran, França;
  24. Kylian Mbappé — Paris, França;
  25. Michael OliseLondres, Inglaterra;
  26. Marcus ThuramParma, Itália.
  • Paraguai (26 convocados)
  1. Orlando Gill — San Lorenzo, Paraguai;
  2. Roberto Fernández — Assunção, Paraguai;
  3. Gastón OlveiraMontevidéu, Uruguai;
  4. Juan José CáceresBuenos Aires, Argentina;
  5. José Canale — Itauguá, Paraguai;
  6. Fabián Balbuena — Ciudad del Este, Paraguai;
  7. Omar Alderete — Assunção, Paraguai;
  8. Gustavo Gómez — San Juan Bautista, Paraguai;
  9. Alexandro Maidana — Encarnación, Paraguai;
  10. Junior Alonso — Assunção, Paraguai;
  11. Gustavo Velázquez — Yataity, Paraguai;
  12. Braian Ojeda — Itauguá, Paraguai;
  13. Damián Bobadilla — Assunção, Paraguai;
  14. Andrés CubasAristóbulo del Valle, Argentina;
  15. Diego Gómez — Ypacaraí, Paraguai;
  16. Alejandro Romero Gamarra Ciudadela, Argentina;
  17. MaurícioSão Paulo, Brasil;
  18. Matías Galarza — Assunção, Paraguai;
  19. Ramón Sosa — Maracaná, Paraguai;
  20. Gustavo Caballero — San Lorenzo, Paraguai;
  21. Miguel Almirón — Assunção, Paraguai;
  22. Julio Enciso — Caaguazú, Paraguai;
  23. Antonio Sanabria — San Lorenzo, Paraguai;
  24. Alex Arce — Carapeguá, Paraguai;
  25. Isidro Pitta — Assunção, Paraguai;
  26. Gabriel Ávalos — Edelira, Paraguai.

Enquanto os franceses mantêm três jogadores nascidos no exterior, além de um no território ultramarino da Guiana Francesa, o Paraguai possui cinco atletas estrangeiros, três argentinos, um uruguaio e um brasileiro.

A critério de informação, a seleção com maior número de estrangeiros é a de Curação, na qual 25 dos 26 convocados nasceram na Holanda.

Ranking de seleções com mais estrangeiros

  1. Curaçao: 25 jogadores (96% do elenco);
  2. República Democrática do Congo: 20 jogadores (cerca de 85% do elenco);
  3. Marrocos: 19 jogadores (cerca de 73% do elenco).

França x Paraguai

As seleções francesa e paraguaia entram em campo nesta sábado, às 18h do horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Será a segunda partida das oitavas de final da Copa de 2026. O vencedor encara nas quartas Canadá ou Marrocos.

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