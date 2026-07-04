Na última sexta-feira, o ex-goleiro José Luis Chilavert usou xenofobia para rebater um comentário de Christophe Dugarry. O campeão mundial pela França em 1998 havia dito que o Paraguai seria “amassado” e “humilhado” pela seleção do país dele nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A resposta de Chilavert veio por meio de postagem na rede social X, o antigo Twitter:
“Christophe, você tem razão, no Mundial de 98 enfrentamos os franceses. Agora, o Paraguai enfrentará uma Seleção da África”, escreveu o ex-goleiro.
No entanto, a grande diversidade étnica da seleção francesa não é reflexo do local de nascimentos dos jogadores, mas sim, do fato de muitos desses atletas serem filhos ou netos de imigrantes — situação ligada do processo colonial e migratório do país, ao longo dos últimos séculos.
Em termos de estrangeiros entre os selecionados, o Paraguai está à frente da equipe de Mbappé, conforme mostram as listas abaixo:
- França (26 convocados)
- Mike Maignan — Caiena, Guiana Francesa;
- Robin Risser — Colmar, França;
- Brice Samba — Linzolo, República Democrática do Congo;
- Lucas Digne — Meaux, França;
- Malo Gusto — Décines-Charpieu, França;
- Lucas Hernandez — Marselha, França;
- Theo Hernandez — Marselha, França;
- Ibrahima Konaté — Paris, França;
- Jules Koundé — Paris, França;
- Maxence Lacroix — Villeneuve-Saint-Georges, França;
- William Saliba — Bondy, França;
- Dayot Upamecano — Évreux, França;
- N’Golo Kanté — Paris, França;
- Manu Koné — Colombes, França;
- Adrien Rabiot — Saint-Maurice, França;
- Aurélien Tchouaméni — Rouen, França;
- Warren Zaïre-Emery — Montreuil, França;
- Maghnes Akliouche — Tremblay-en-France, França;
- Bradley Barcola — Lyon, França;
- Rayan Cherki — Lyon, França;
- Ousmane Dembélé — Vernon, França;
- Désiré Doué — Angers, França;
- Jean-Philippe Mateta — Sevran, França;
- Kylian Mbappé — Paris, França;
- Michael Olise — Londres, Inglaterra;
- Marcus Thuram — Parma, Itália.
- Paraguai (26 convocados)
- Orlando Gill — San Lorenzo, Paraguai;
- Roberto Fernández — Assunção, Paraguai;
- Gastón Olveira — Montevidéu, Uruguai;
- Juan José Cáceres — Buenos Aires, Argentina;
- José Canale — Itauguá, Paraguai;
- Fabián Balbuena — Ciudad del Este, Paraguai;
- Omar Alderete — Assunção, Paraguai;
- Gustavo Gómez — San Juan Bautista, Paraguai;
- Alexandro Maidana — Encarnación, Paraguai;
- Junior Alonso — Assunção, Paraguai;
- Gustavo Velázquez — Yataity, Paraguai;
- Braian Ojeda — Itauguá, Paraguai;
- Damián Bobadilla — Assunção, Paraguai;
- Andrés Cubas — Aristóbulo del Valle, Argentina;
- Diego Gómez — Ypacaraí, Paraguai;
- Alejandro Romero Gamarra — Ciudadela, Argentina;
- Maurício — São Paulo, Brasil;
- Matías Galarza — Assunção, Paraguai;
- Ramón Sosa — Maracaná, Paraguai;
- Gustavo Caballero — San Lorenzo, Paraguai;
- Miguel Almirón — Assunção, Paraguai;
- Julio Enciso — Caaguazú, Paraguai;
- Antonio Sanabria — San Lorenzo, Paraguai;
- Alex Arce — Carapeguá, Paraguai;
- Isidro Pitta — Assunção, Paraguai;
- Gabriel Ávalos — Edelira, Paraguai.
Enquanto os franceses mantêm três jogadores nascidos no exterior, além de um no território ultramarino da Guiana Francesa, o Paraguai possui cinco atletas estrangeiros, três argentinos, um uruguaio e um brasileiro.
A critério de informação, a seleção com maior número de estrangeiros é a de Curação, na qual 25 dos 26 convocados nasceram na Holanda.
Ranking de seleções com mais estrangeiros
- Curaçao: 25 jogadores (96% do elenco);
- República Democrática do Congo: 20 jogadores (cerca de 85% do elenco);
- Marrocos: 19 jogadores (cerca de 73% do elenco).
França x Paraguai
As seleções francesa e paraguaia entram em campo nesta sábado, às 18h do horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Será a segunda partida das oitavas de final da Copa de 2026. O vencedor encara nas quartas Canadá ou Marrocos.