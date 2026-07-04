Na última sexta-feira, o ex-goleiro José Luis Chilavert usou xenofobia para rebater um comentário de Christophe Dugarry. O campeão mundial pela França em 1998 havia dito que o Paraguai seria “amassado” e “humilhado” pela seleção do país dele nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A resposta de Chilavert veio por meio de postagem na rede social X, o antigo Twitter:

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“Christophe, você tem razão, no Mundial de 98 enfrentamos os franceses. Agora, o Paraguai enfrentará uma Seleção da África”, escreveu o ex-goleiro.

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No entanto, a grande diversidade étnica da seleção francesa não é reflexo do local de nascimentos dos jogadores, mas sim, do fato de muitos desses atletas serem filhos ou netos de imigrantes — situação ligada do processo colonial e migratório do país, ao longo dos últimos séculos.

Em termos de estrangeiros entre os selecionados, o Paraguai está à frente da equipe de Mbappé, conforme mostram as listas abaixo:

França (26 convocados)

Mike Maignan — Caiena, Guiana Francesa; Robin Risser — Colmar, França; Brice Samba — Linzolo, República Democrática do Congo; Lucas Digne — Meaux, França; Malo Gusto — Décines-Charpieu, França; Lucas Hernandez — Marselha, França; Theo Hernandez — Marselha, França; Ibrahima Konaté — Paris, França; Jules Koundé — Paris, França; Maxence Lacroix — Villeneuve-Saint-Georges, França; William Saliba — Bondy, França; Dayot Upamecano — Évreux, França; N’Golo Kanté — Paris, França; Manu Koné — Colombes, França; Adrien Rabiot — Saint-Maurice, França; Aurélien Tchouaméni — Rouen, França; Warren Zaïre-Emery — Montreuil, França; Maghnes Akliouche — Tremblay-en-France, França; Bradley Barcola — Lyon, França; Rayan Cherki — Lyon, França; Ousmane Dembélé — Vernon, França; Désiré Doué — Angers, França; Jean-Philippe Mateta — Sevran, França; Kylian Mbappé — Paris, França; Michael Olise — Londres, Inglaterra; Marcus Thuram — Parma, Itália.

Paraguai (26 convocados)

Orlando Gill — San Lorenzo, Paraguai; Roberto Fernández — Assunção, Paraguai; Gastón Olveira — Montevidéu, Uruguai; Juan José Cáceres — Buenos Aires, Argentina; José Canale — Itauguá, Paraguai; Fabián Balbuena — Ciudad del Este, Paraguai; Omar Alderete — Assunção, Paraguai; Gustavo Gómez — San Juan Bautista, Paraguai; Alexandro Maidana — Encarnación, Paraguai; Junior Alonso — Assunção, Paraguai; Gustavo Velázquez — Yataity, Paraguai; Braian Ojeda — Itauguá, Paraguai; Damián Bobadilla — Assunção, Paraguai; Andrés Cubas — Aristóbulo del Valle, Argentina; Diego Gómez — Ypacaraí, Paraguai; Alejandro Romero Gamarra — Ciudadela, Argentina; Maurício — São Paulo, Brasil; Matías Galarza — Assunção, Paraguai; Ramón Sosa — Maracaná, Paraguai; Gustavo Caballero — San Lorenzo, Paraguai; Miguel Almirón — Assunção, Paraguai; Julio Enciso — Caaguazú, Paraguai; Antonio Sanabria — San Lorenzo, Paraguai; Alex Arce — Carapeguá, Paraguai; Isidro Pitta — Assunção, Paraguai; Gabriel Ávalos — Edelira, Paraguai.

Enquanto os franceses mantêm três jogadores nascidos no exterior, além de um no território ultramarino da Guiana Francesa, o Paraguai possui cinco atletas estrangeiros, três argentinos, um uruguaio e um brasileiro.

A critério de informação, a seleção com maior número de estrangeiros é a de Curação, na qual 25 dos 26 convocados nasceram na Holanda.

Ranking de seleções com mais estrangeiros

Curaçao: 25 jogadores (96% do elenco); República Democrática do Congo: 20 jogadores (cerca de 85% do elenco); Marrocos: 19 jogadores (cerca de 73% do elenco).

França x Paraguai

As seleções francesa e paraguaia entram em campo nesta sábado, às 18h do horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Será a segunda partida das oitavas de final da Copa de 2026. O vencedor encara nas quartas Canadá ou Marrocos.

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