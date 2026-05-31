Na última sexta (29), o ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert atacou brasileiros após a exibição de uma montagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em painéis de LED em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. As imagens, exibidas por mais de uma hora, mostravam Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gómez, do Palmeiras, e continham mensagens de provocações políticas e futebolísticas contra o Paraguai.

O que mostrava a montagem ofensiva em Ciudad del Este?

As mensagens nos painéis incluíam frases como “Brasil mandou e desmandou no campo e na política (…) Aqui é Brasil. Respeita.”, “o Hexa é nosso” e “Paraguai derrotado”. A exibição das imagens gerou forte repercussão na região de fronteira, culminando na depredação dos painéis por um grupo de pessoas e em discussões e trocas de socos.

Qual foi a reação de Chilavert e o impacto na fronteira?

Chilavert expressou indignação nas redes sociais, escrevendo: “Espero que o brasileiro que fez esse anúncio em Ciudad del Este seja expulso do Paraguai. Depois, eles falam sobre racismo.” O incidente escalou para confrontos físicos e a destruição das estruturas publicitárias.

Como o governo paraguaio interveio no caso?

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, lamentou o ocorrido e ordenou ao Ministério de Obras Públicas e Comunicações a remoção de todas as estruturas e instalações não autorizadas que ocupam espaços públicos.

Peña declarou: “Deploramos os cartazes ofensivos instalados em Ciudad del Este. Este tipo de ações não contribuem para o entendimento nem para o respeito que devem prevalecer entre os povos.”

Empresas alegam ataque hacker; o que diz a investigação?

Segundo o UOL, as empresas FastPrint e Publimix, responsáveis pelos espaços publicitários, alegaram ter sido alvo de um ataque hacker. O advogado Francisco Centurión, representante das empresas, informou que uma denúncia foi apresentada ao Ministério Público local para investigar o caso.

A FastPrint, em comunicado, pediu desculpas e afirmou que a divulgação ocorreu “fora de seu controle operacional”. No entanto, a Municipalidade de Ciudad del Este abriu uma investigação administrativa e, de acordo com o portal Más Encarnación, “rejeitou de plano a desculpa de um suposto hackeamento cibernético”.

Até o momento, a autoria do ataque hacker permanece desconhecida.