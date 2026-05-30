O Remo e o São Paulo se enfrentam neste domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão exclusiva pelo canal Premiere.

Situação das Equipes no Brasileirão

O Remo, que ascendeu à Série A no ano anterior, vive um momento delicado na competição. A equipe paraense ocupa a penúltima posição (19ª) na tabela, com 15 pontos em 17 jogos. O time vem de uma derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR na rodada anterior.

Por outro lado, o São Paulo chega a Belém com moral elevada. O Tricolor garantiu classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana e encerrou um jejum de oito jogos sem vitórias com um triunfo por 2 a 0 sobre o Boston River. A equipe busca um resultado positivo para se manter em uma posição confortável na tabela do Brasileirão, ocupando atualmente a sétima colocação com 25 pontos em 17 partidas.

Desfalques e Prováveis Escalações

Sob o comando do técnico Léo Condé, o Remo terá desfalques importantes. O goleiro Marcelo Rangel está lesionado com uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o atacante Jajá cumprirá suspensão devido a uma expulsão por gesto obsceno no jogo anterior.

A equipe do São Paulo será comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Escalações Prováveis

Remo (Técnico: Léo Condé): Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga e Gabriel Poveda.

(Técnico: Léo Condé): Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga e Gabriel Poveda. São Paulo (Técnico: Dorival Júnior): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antonio e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri.

Informações da Partida

A arbitragem da partida estará a cargo de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro — 18ª rodada

Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026 às 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão (Belém, Pará)

Onde assistir: Premiere (TV fechada)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)