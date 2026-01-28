Em uma noite de recuperação e alívio no Morumbis, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, na rodada de abertura do Brasileirão 2026. Após um primeiro tempo de pressão adversária, o Tricolor mostrou poder de reação na etapa final, contando com gols de Luciano e Danielzinho para superar o momento instável vivido no campeonato estadual. O Rubro-Negro, que dominou a posse de bola mas falhou na defesa, amarga sua segunda derrota consecutiva na temporada.

Domínio estéril e paredão tricolor

O primeiro tempo foi marcado por um cenário claro: o Flamengo com a posse de bola e o São Paulo tentando explorar os contra-ataques. A equipe carioca, comandada por Filipe Luís, controlou as ações e criou as melhores oportunidades, mas esbarrou em uma noite inspirada do goleiro Rafael. Carrascal e Everton Cebolinha levaram perigo constante, e Plata chegou a cabecear uma bola difícil, todas paradas pelo arqueiro são-paulino.

O time da casa, pressionado pela má campanha no Paulistão, teve dificuldades na criação. A melhor chance tricolor na primeira etapa veio dos pés de Luciano, que recebeu nas costas da defesa, limpou a marcação, mas finalizou para fora, raspando a trave. Apesar do volume de jogo superior (chegando a 73% de posse), o Flamengo foi para o intervalo sem conseguir furar o bloqueio adversário.

A reação relâmpago e a virada

A etapa final começou eletrizante. Logo aos 9 minutos, a superioridade técnica do Flamengo parecia que prevaleceria. Pedro, com muita categoria, ajeitou de peito para Plata, que finalizou de canhota para abrir o placar no Morumbis. O gol, no entanto, serviu de combustível para o São Paulo, que não se abateu.

Apenas sete minutos depois, aos 16, Enzo Díaz cruzou na medida e Luciano subiu entre os zagueiros para cabecear no canto e empatar a partida, incendiando a torcida. O momento psicológico do jogo virou completamente. Aos 25 minutos, a virada se concretizou através de uma falha defensiva do rival. Após cruzamento de Luciano, o volante Pulgar cortou errado para trás, servindo Danielzinho. O meia não perdoou e bateu firme para marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo e decretar o 2 a 1.

Drama até o último segundo

Os minutos finais foram de pura tensão. O Flamengo se lançou ao ataque em busca do empate, gerando um verdadeiro bombardeio na área tricolor. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Rafael operou um milagre ao defender uma cabeçada à queima-roupa de Plata. No rebote, Arrascaeta, com o gol aberto, mandou na rede pelo lado de fora.

O lance gerou reclamações de pênalti por parte dos cariocas, mas a arbitragem mandou seguir, confirmando a vitória suada do time de Hernán Crespo.