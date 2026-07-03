O técnico da seleção de Marrocos, Mohamed Ouahbi, acredita que parte fundamental para a evolução do país nas últimas duas Copas do Mundo pode ser atribuído ao fato de ter encontrado um modelo de jogo combinando a influência do atletismo com a técnica dos jogadores nos últimos anos.

Em entrevista concedida nesta terça-feira, 3, véspera do decisivo confronto com o Canadá, valendo uma vaga nas quartas de final do torneio, Ouahbi lembrou do sucesso marroquino em Jogos Olímpicos – traduzido em 21 medalhas, sendo oito de ouro – e que espera não contar com o goleiro Yassine Bono, herói da classificação diante da Holanda na fase de 16 avos.

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“O jogador marroquino tem essa facilidade técnica de ser muito bom com a bola. Ele gosta da bola, mas o jogador marroquino também sabe correr. Sabe correr por muito tempo. Tivemos muitos atletas que ganharam medalhas de ouro nos Jogos [Olímpicos], e nós precisávamos encontrar um modelo de jogo que combinasse com o tipo de jogadores que temos. Hoje jogamos com uma identidade que corresponde às qualidades dos jogadores marroquinos”, disse o treinador.

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“Esse é um trabalho que vem sendo feito há muito, muito tempo. Acho que todos vocês sabem que sua majestade (o rei Mohammed VI) investiu enormemente no futebol para fazer com que Marrocos seja reconhecido por meio do seu futebol. Não apenas na Copa do Mundo de 2022, mas em outras competições, competições de base, todo mundo se interessa pelo que o Marrocos está fazendo. Esperamos continuar vencendo”, completou.

Em Olimpíada, o maior atleta olímpico marroquino é Hicham El Guerrouj, detentor de duas medalhas de ouro – nos 1500 e 5000 metros em Atenas-2004 – e uma de prata – os 1500 metros em Sydney-2000. Em Mundiais, o país tem um histórico de 33 medalhas.

Surpresa da Copa do Mundo de 2022, terminando na quarta colocação, Marrocos segue sendo elogadi por seu crescimento nos últimos anos. O país ainda não foi derrotado na atual edição, tendo empatado por 1 a 1 com o Brasil na estreia, vencido a Escócia por 1 a 0 e o Haiti por 4 a 2 na fase de grupos. Nos mata-matas, superou os holandeses na prorogação depois de um empate por 1 a 1.

“Também sabemos nos defender bem, porque não damos muitas oportunidades ao adversário. Isso nos dá muita confiança porque é um trabalho de grupo e fazemos as coisas muito bem para que não cheguem perto do nosso goleiro, mesmo sabendo que lá atrás temos um goleiro incrível, que é o Bono. É o trabalho de todo o grupo porque sem união, sem gana e sem confiança não se pode ganhar”, concluiu.

Esta será a última partida na Copa do Mundo no NRG Stadium, em Houston. O jogo inicia às 14h (de Brasília) e o vencedor do confronto encara Paraguai ou França na fase seguinte.

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