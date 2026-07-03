O lateral-direito egípcio Mohamed Hany entrou para a história da Copa do Mundo ao marcar o gol contra que empatou a partida a favor dos australianos no jogo Egito x Austrália, válido pelos 16 avos de final, nesta sexta-feira, 3. O defensor tornou-se o primeiro jogador a fazer dois gols contra em uma mesma edição do Mundial.
O lance também cravou um novo recorde nesta Copa do Mundo expandida. Com o gol de Hany, a Copa de 2026 chegou ao número de 13 gols contra, superando a marca de 12 registrada na edição de 2018, na Rússia, e se tornando a Copa do Mundo com mais gols contra da história.
Vale registrar que em 2018, foram 12 gols contra em 64 jogos, enquanto em 2026 foram 13 gols contra em 86 partidas (e contando).
Apesar do gol contra, o Egito garantiu a classificação ao vencer a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.
Gols contra em cada Copa do Mundo (1930-2026)
1930 – 1
1934 – 0
1938 – 2
1950 – 0
1954 – 4
1958 – 0
1962 – 0
1966 – 2
1970 – 1
1974 – 3
1978 – 2
1982 – 1
1986 – 2
1990 – 0
1994 – 1
1998 – 4
2002 – 2
2006 – 5
2010 – 2
2014 – 4
2018 – 12
2022 – 2
2026 – [13] – 86 jogos
(Fonte: Rodolfo Rodrigues)