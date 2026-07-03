O lateral-direito egípcio Mohamed Hany entrou para a história da Copa do Mundo ao marcar o gol contra que empatou a partida a favor dos australianos no jogo Egito x Austrália, válido pelos 16 avos de final, nesta sexta-feira, 3. O defensor tornou-se o primeiro jogador a fazer dois gols contra em uma mesma edição do Mundial.

O lance também cravou um novo recorde nesta Copa do Mundo expandida. Com o gol de Hany, a Copa de 2026 chegou ao número de 13 gols contra, superando a marca de 12 registrada na edição de 2018, na Rússia, e se tornando a Copa do Mundo com mais gols contra da história.

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Vale registrar que em 2018, foram 12 gols contra em 64 jogos, enquanto em 2026 foram 13 gols contra em 86 partidas (e contando).

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Apesar do gol contra, o Egito garantiu a classificação ao vencer a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Gols contra em cada Copa do Mundo (1930-2026)

1930 – 1

1934 – 0

1938 – 2

1950 – 0

1954 – 4

1958 – 0

1962 – 0

1966 – 2

1970 – 1

1974 – 3

1978 – 2

1982 – 1

1986 – 2

1990 – 0

1994 – 1

1998 – 4

2002 – 2

2006 – 5

2010 – 2

2014 – 4

2018 – 12

2022 – 2

2026 – [13] – 86 jogos

(Fonte: Rodolfo Rodrigues)

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