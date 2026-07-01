O técnico do Canadá, Jesse Marsch, acredita que a seleção anfitriã da Copa do Mundo pode tirar proveito do cansaço de Marrocos para seguir surpreendendo na competição. Marsch, contudo, não poupou elogios ao potencial do rival, comparando o time africano a “um filme de terror sangrento”.

A equipe iniciou nesta quarta-feira, 1º, em Houston, a preparação para o decisivo duelo que ocorre no sábado, 4, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium.

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“Há uma confiança interna muito grande no trabalho que estamos desenvolvendo e no que já construímos. Agora chegou o momento de testar isso no patamar mais alto possível. Acredito que os jogadores estarão motivados com o desafio. Eu disse que era um ‘tiro livre’, um jogo sem obrigações, onde não temos nada a perder. Todo mundo espera a nossa derrota, então entraremos em campo sem medo, prontos para ir para cima de verdade. É essa mentalidade que estamos incentivando no grupo”, iniciou dizendo Marsch.

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“O treinos aqui não serão tão intensos porque o calor está sufocante e precisamos de pernas frescas, ainda mais considerando que o Marrocos teve que jogar 120 minutos debaixo de sol lá em Monterrey. Esse é um fator do qual, potencialmente, podemos tirar vantagem, mas temos que saber explorar isso em campo”, completou.

Primeiro classificado às oitavas de final, o Canadá venceu por 1 a 0 a África do Sul no tempo regulmentar, marcando já no fim da partida, enquanto a seleção africana superou a Holanda em um jogo disputado, só decidido após prorrogação e cobranças de pênaltis.

“Eu chamei a nossa preparação para enfrentar a Suíça (no último jogo da fase de grupos) de um ‘show de terror’. Se aquele foi o caso, então a preparação para o Marrocos é um filme de terror sangrento, algo horrível (risos). Eles são bons demais, dá até aflição de ver jogar”, brincou o treinador, que voltou a falar sobre a oportunidade do país pelo fato de jogar sem pressão:

“Mas, no fundo, é exatamente aqui que nós queríamos estar. Essa sempre foi a nossa real expectativa. Sabemos que todo mundo vai nos descartar e, justamente aí, reside uma grande oportunidade. No fim das contas, estamos focados em buscar a nossa melhor versão para essa partida e entregar a performance das nossas vidas. É isso que nos dará uma chance”.

O Canadá chegou para a sua terceira participação em Copas tendo perdido apenas dois dos 17 jogos disputados desde 2025. O país jamais havia marcado um gol na competição, fato superado pelos quatro pontos somados na fase de grupos, que asseguraram a segunda colocação. Nos 16 avos de final, superou a África do Sul.

“Acho que aprendemos com a fase de grupos e fomos capazes de aplicar isso. Sobre a nossa performance contra a África do Sul, digam o que quiserem sobre se deveríamos ter marcado gols mais cedo ou se deveríamos ter feito isso ou aquilo, mas nós não demos chance nenhuma a eles. Nada. As pessoas queriam criticar, dizendo: ‘não foi um jogo bonito’. Mas aí você assiste aos outros confrontos das oitavas, e todos foram para a prorrogação, pênaltis ou decididos no apagar das luzes. Na verdade, nós tivemos a performance mais dominante até aqui. No mata-mata, nenhum time vai simplesmente se entregar. É com esse nível de competitividade que estamos lidando”, analisou o treinador.

Surpresa da Coppa do Mundo de 2022, terminando na quarta colocação, Marrocos ainda não foi derrotado no torneio, tendo empatado por 1 a 1 com o Brasil na estreia, vencido a Escócia por 1 a 0 e o Haiti por 4 a 2 na fase de grupos. Nos mata-matas, superou os holandeses na prorogação depois de um empate por 1 a 1.

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