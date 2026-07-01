Harry Kane foi o protagonista da vitória por 2 a 1, de virada, da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo, nos 16 avos de final da Copa do Mundo. O “Hurricane” marcou dois gols e decidiu o jogo a favor dos ingleses, que sofreram para balançar as redes defendidas pelo goleiro Lionel Mpasi.

O atacante de 32 anos chegou ao seu 5º gol na Copa e segue na briga pela artilharia. Também alcançou a marca de 13 gols em Copas do Mundo, superando Pelé (12) na artilharia geral da história dos mundiais.

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Números que fazem de Kane candidato à Bola de Ouro

Um dos favoritos a conquistar pela primeira vez o prêmio Bola de Ouro oferecido pela revista France Football, o centroavante do Bayern de Munique acumula 72 gols em 60 jogos na temporada 2025-2026.

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Na Champions League, foram 14 gols em 15 partidas na campanha semifinalista dos bávaros. Kane também foi o goleador máximo da Bundesliga, com 36 gols, o que deu a ele a Chuteira de Ouro do futebol europeu, bem à frente de Erling Haaland (27 gols) e Kylian Mbappé (25). A competição leva em conta apenas os gols em ligas nacionais europeias.

Kane, que antes de trocar o Tottenham pelo Bayern convivia com o trauma de jamais ter levantado um troféu, ainda conquistou os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha (DFB Pokal) e da Supercopa da Alemanha.

Outros fortes candidatos à Bola de Ouro, como os francês Mbappé, Olise e Dembelé, e o brasileiro Vinicius Jr., seguem vivos na Copa do Mundo, que sempre tem um forte peso na eleição. Dembelé, atual vencedor do prêmio, conquistou pelo segundo ano consecutivo a Liga dos Campeões pelo PSG.

Kane na temporada 2025/26

60 jogos

72 gols

7 assistências

Chuteira de Ouro (36 gols, 72 pontos)

1 título alemão

1 título da Copa da Alemanha

*somando jogos de clube e seleção até 1/7

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