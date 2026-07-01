A Inglaterra precisou suar, mas confirmou seu favoritismo na tarde desta quarta-feira (1). Em duelo disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o English Team superou um susto inicial e venceu a RD Congo de virada por 2 a 1, em partida válida pelo mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O grande nome do jogo foi o atacante Harry Kane, que marcou duas vezes na reta final para salvar os europeus de uma eliminação precoce.

Susto precoce e a muralha congolesa

A narrativa da partida ganhou contornos dramáticos logo aos seis minutos. Em um cochilo da zaga inglesa após bola alçada pela direita, Cipenga aproveitou a sobra na área e bateu firme no canto de Pickford, abrindo o placar para os congoleses. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. A Inglaterra passou a pressionar de forma avassaladora, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Mpasi. O arqueiro fez defesas espetaculares, parando cabeçadas à queima-roupa de Bellingham e um chute de primeira de Kane. Quando Mpasi foi batido, Wan-Bissaka salvou um chute de Rashford praticamente em cima da linha. Apesar do domínio inglês, a RD Congo quase ampliou antes do intervalo, quando Wissa carimbou a trave esquerda.

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Substituições e a virada do Furacão

Na etapa complementar, o nervosismo inglês era evidente diante da dificuldade de furar o bloqueio adversário. A história começou a mudar com as alterações promovidas por Thomas Tuchel, especialmente a entrada de Anthony Gordon. Aos 30 minutos, a pressão finalmente surtiu efeito: Gordon recebeu pela esquerda e levantou na medida para Harry Kane, livre, testar para o fundo das redes e empatar. O gol incendiou a equipe de branco, que foi com tudo em busca da vitória. Aos 40 minutos, o golpe de misericórdia. Bellingham invadiu a área e chutou forte; Mpasi fez mais um milagre, mas a bola sobrou para Gordon, que ajeitou para Kane encher o pé e decretar a virada.

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Próximos passos

Com a vitória suada e construída na resiliência, a Inglaterra avança para as oitavas de final da competição e terá pela frente a seleção do México, que despachou o Equador. Já a valente equipe da República Democrática do Congo se despede do torneio de cabeça erguida, após uma campanha histórica e uma atuação que quase chocou o mundo do futebol.

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