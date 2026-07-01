A partida entre Inglaterra e RD Congo, nesta quinta-feira, 1, válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, será palco de um reencontro de amigos de infância. Marcus Rashford, atacante da seleção inglesa e do Bracelona, e Axel Tuanzebe, zagueiro congolês do Burnley, atuaram juntos na base do Manchester United e são amigos desde a infância.

Uma foto dos dois jogadores, com outros amigos na época da escola, viralizou nas redes sociais na última semana. Rashford aparece à frente e agachado, enquanto Tuanzebe é o garoto à esquerda. Os jogadores estudavam na mesma sala por serem do mesmo ano (1997) e estarem juntos nas categorias de base do Manchester United.

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O clube inglês coloca os seus jovens em formação em uma escola em Sale, região próxima ao Centro de Treinamento de Trafford, que também abriga as categorias de base do United. Ao longo dos anos, vários jogadores que defenderam a camisa dos Red Devils estudaram nesse colégio, como Ryan Giggs, Angel Gomes, Scott McTominay and Kobbie Mainoo.

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Carreira de Rashford e Tuanzebe

Enquanto Rashford explodiu como uma das principais promessas do Manchester United e atuou pelo clube logo de cara, enquanto Tuanzebe foi emprestado para ganhar rodagem no Aston Villa, que estava na segunda divisão, em 2018. O congolês voltou a ser emprestado para o clube de Birmigham, em 2021, após não conseguir espaço em sua volta ao clube que o formou.

Tuanzebe foi emprestado mais duas vezes, para Napoli e Stoke City, até que teve seu contrato encerrado com o United, em 2023. Atualmente o zagueiro defende o Burnley, que foi rebaixado para a segunda divisão inglesa na última temporada.

Enquanto isso, Rashford se destacou logo de início em Manchester, se tornando um dos principais jogadores do time. No entanto, a queda de rendimento ao longo das temporadas fez com que o atacante buscasse novos ares, com empréstimos para Aston Villa e Barcelona.

No clube catalão, o inglês teve boa temporada, com 14 gols marcados e 11 assistências, sendo considerado o 12º jogador da equipe. No entanto, o Barça não vai exercer a compra do atleta, que deve voltar para Manchester na próxima temporada.

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Números de Rashford e Tuanzebe pelo United

Axel Tuanzebe: 37 partidas

37 partidas Marcus Rashford: 426 partida, 138 gols e 79 assistências