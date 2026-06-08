O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, anunciou que Declan Rice será o vice-capitão da equipe para a Copa do Mundo de 2026, atuando na ausência do capitão Harry Kane.

A decisão de nomear Rice como vice-capitão foi comunicada por Tuchel ao jogador em um momento anterior, durante um jogo contra o País de Gales. Naquela ocasião, Kane esteve ausente, e Rice assumiu a braçadeira de capitão.

Esclarecimento sobre a braçadeira de Jude Bellingham

Tuchel também esclareceu a situação de Jude Bellingham, que usou a braçadeira de capitão durante o segundo tempo de um amistoso preparatório contra a Nova Zelândia. A seleção inglesa venceu a partida por 1 a 0 em 6 de junho de 2026, em Tampa, nos Estados Unidos, com gol de Harry Kane. O treinador explicou que Bellingham foi o capitão naquele momento simplesmente por ser o jogador em campo com mais partidas pela seleção, e não por uma nomeação oficial como vice-capitão.

Como a Inglaterra se prepara para a Copa do Mundo?

A seleção inglesa está na Flórida, nos Estados Unidos, para se aclimatar às altas temperaturas. O amistoso contra a Nova Zelândia serviu como uma sessão de treinamento, com Tuchel utilizando diferentes formações em cada tempo. A Inglaterra, vice-campeã da Eurocopa de 2024, após perder a final para a Espanha por 2 a 1, busca seu segundo título mundial.

A equipe está no Grupo L da Copa do Mundo e fará sua estreia oficial em 17 de junho de 2026, às 17h (horário de Brasília), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas. Posteriormente, enfrentará Gana em Boston e Panamá em Nova Jersey.