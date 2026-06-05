A seleção inglesa está intensificando sua preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2026 com a introdução de dispositivos de resfriamento palmar de alta tecnologia. A medida visa combater as condições de calor e umidade previstas para o torneio, que será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. A equipe iniciou seu período de aclimatação em West Palm Beach, Flórida, onde as temperaturas já atingiram 32°C durante os treinos iniciais, conforme relatado pela BBC Sport.

Tecnologia para Combater o Calor Extremo

O uso de equipamentos de resfriamento palmar tem se tornado uma prática comum entre atletas de elite. Pesquisas indicam que o resfriamento das palmas das mãos pode levar a uma redução significativa da temperatura corporal central, um fator vital para a recuperação dos jogadores durante as partidas e, consequentemente, para a melhoria do desempenho. A Inglaterra planeja empregar esses dispositivos tanto nas sessões de treinamento quanto nas pausas para hidratação programadas durante os jogos do Mundial.

Elogios à Pesquisa de Ponta e Vantagem Competitiva

O meio-campista Jordan Henderson, que se prepara para sua quarta Copa do Mundo, destacou a importância do trabalho científico por trás da preparação da equipe. Ele elogiou a “pesquisa de ponta” sobre “resfriamento e recuperação” realizada pela “equipe por trás da equipe”, expressando a esperança de que essa abordagem possa proporcionar uma “pequena vantagem” à Inglaterra no torneio. A Copa do Mundo de 2026 é esperada para ter condições climáticas desafiadoras, com estudos apontando que quase um quarto dos jogos ocorrerá em temperaturas superiores a 26°C.

Calendário e Desafios Iniciais da Inglaterra

A preparação da Inglaterra na Flórida inclui amistosos contra Nova Zelândia e Costa Rica, antes da equipe se concentrar em Kansas City para o torneio. A estreia da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026 está marcada para 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. A fase de grupos também verá a Inglaterra enfrentar Gana e Panamá.