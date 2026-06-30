Quando o zagueiro alemão Jonathan Tah isolou a última cobrança da disputa por pênaltis, o grande nome da heroica classificação albirroja estava de joelhos no gramado, cercado pelos seus companheiros: o goleiro Orlando Gill. Minutos antes, o jogador de 26 anos havia defendido as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade, sendo o protagonista da vitória guaraní sobre os tetracampeões mundiais por 4 a 3, nos pênaltis, após ter feito grande atuação no empate por 1 a 1 em 120 minutos, que eliminou a Alemanha do lendário arqueiro Manuel Neuer e colocou o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

De San Lorenzo a San Lorenzo

As defesas do camisa 12 coroaram uma ascensão meteórica, que contrasta com as dificuldades vividas pelo jogador pouco tempo antes. Orlando Gill é cria do Club Sportivo San Lorenzo, clube pequeno de sua cidade natal, que disputa a segunda divisão Paraguaia. Pouco utilizado entre os profissionais, mas prestigiado na base, foi negociado junto ao homônimo San Lorenzo de Almagro, da Argentina.

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Em 2024, quando estava defendendo o time B dos cuervos, seu filho recém-nascido Lautaro precisou de tratamento médico. Na ocasião, Gill e sua esposa, Melissa Ávalos, enfrentavam sérios problemas financeiros. Para custear as despesas, o goleiro vendeu roupas, materiais esportivos e até a camisa que havia usado pela seleção paraguaia sub-20. Tudo ficou bem com a família e o relato, publicado pela esposa nas redes sociais na época, voltou a circular depois da classificação sobre a Alemanha e tornou-se um dos símbolos da campanha paraguaia.

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No início de 2025, o San Lorenzo buscava um goleiro experiente para assumir a titularidade. O principal alvo era Keylor Navas, goleiro veterano, consagrado no futebol europeu pela passagem no Real Madrid. A negociação, porém, fracassou em razão da profunda crise financeira atravessada pelo clube de Nuevo Gasometro. Sem conseguir contratar o astro costa-riquenho, a direção do clube do Papa Francisco resolveu apostar no arqueiro paraguaio, que até então vinha alternando o banco de reservas com o time B do Ciclón.

O experiente treinador Miguel Ángel Russo tomou a decisão de promover Orlando Gill ao time titular e manteve a confiança no atleta, mesmo diante da pressão da torcida por um nome mais consolidado. A aposta do técnico argentino (falecido em 2025) mudou a carreira do paraguaio, que acumulou momentos de destaque desde então.

Um ‘achado’ de Alfaro

Mesmo com o bom desempenho, Gill não era cogitado ao posto de titular na equipe de Gustavo Alfaro. A posição pertencia ao experiente Roberto “Gatito” Fernández, titular da Albirroja por quase uma década e um dos líderes do elenco. O goleiro do San Lorenzo de Almagro aproveitou a perda de espaço de Gatito em seu clube para ganhar oportunidades com Alfaro, vencendo a disputa pela titularidade às vésperas da Copa e não saiu mais do time.

Nesta copa do mundo, estreou sob forte desconfiança após a derrota por 4 a 1 na estreia, contra os Estados Unidos, reconquistando o respeito da torcida nas partidas seguintes e eternizando seu nome na história do futebol sul-americano com os pênaltis defendidos contra a Alemanha. Foi apenas a segunda derrota da Seleção da Alemanha em uma disputa de pênaltis nos grandes torneios na história, a primeira desde a cavadinha do soviético Panenka na final da Eurocopa de 1976.

“Analisar cada jogador, cada aspecto e cada detalhe me ajudou a defender dois pênaltis, o que foi crucial para a classificação.” comentou o goleiro “Uma sensação imensa. Foi uma partida muito difícil. Desde o primeiro momento, eu sabia que eles nos atacariam por todos os lados, mas conseguimos segurar o empate e, graças a Deus, vencemos a disputa de pênaltis É um privilégio eliminar um campeão.” concluiu Gill.

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