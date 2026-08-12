Com o fim da Copa do Mundo de 2026, diversas seleções começaram a se planejar para o ciclo 2030. Alguns grandes nomes do mercado de treinadores irão se aventurar pela primeira vez no comando de uma nação, como Zinedine Zidane na França, Jürgen Klopp na Alemanha e Jorge Jesus em Portugal. Nesta quarta-feira, 12, a Holanda surpreendeu ao anunciar a contratação do espanhol Xavi Hernández.

O Brasil manteve Carlo Ancelotti mesmo com a pior eliminação da seleção desde 1990. Algumas seleções como Holanda, Equador e Senegal ainda estão com o cargo vago, enquanto os ídolos Diego Forlán e Rafa Márquez assumem Uruguai e o México. Na Croácia, um velho conhecido chega para assumir a era pós Zlatko Dalic, que deixou o país após nove anos.

Xavi e a conexão Barça-Holanda

Barcelona e Holanda tem uma longa relação desde a chegada do craque Johan Cruyff e do técnico Rinus Michels na década de 1970. Cruyff ainda fez história como técnico culé na década de 1990, montando o “Dream Team” de futebol vistoso e posse de bola que inspiraria a filosofia de jogo do então volante do time, Pep Guardiola. Ronald Koeman e Loius Van Gaal são outros nomes holandeses de passagem importante pelo Camp Nou.

A seleção holandesa buscou aproveitar-se desta conexão, agora no caminho inverso. Contratou o catalão Xavi Hernández, lenda do Barça e da seleção espanhola. Coincidentemente, Xavi substituiu Ronald Koeman, justamente como fez no Barcelona, durante sua passagem como técnico entre 2021 e 2024.

Temos orgulho de apresentar o nosso novo treinador. Bem-vindo, Xavi Hernandez”, informou a federação holandesa. O treinador de 46 anos assinou contrato até a Copa de 2030. Como atleta, Xavi venceu a Copa de 2010 pela Espanha, além das Euros de 2008 e 2012.

Zizou realiza seu sonho

Campeão do mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000, Zinédine Zidane vai substituir seu ex-companheiro Didier Deschamps, que deixou o cargo após 14 anos, ao fim da Copa do Mundo de 2026. O técnico, esperando a chance de assumir Les Bleus, estava livre no mercado há cinco anos.

O técnico comandou o Real Madrid em duas passagens. Na primeira, conquistou três títulos da Champions League (2016, 2017 e 2018). Desde sua demissão em 2021, aguardava pela saída de Deschamps para assumir Les Bleus.

“Já disse isso muitas vezes: não há nada maior do que a seleção francesa. Por isso, é uma alegria e, obviamente, um grande orgulho assumir o comando desta seleção. É também uma responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Philippe Diallo, à diretoria e à Federação Francesa de Futebol pela confiança e reconhecer os quatorze anos de serviço de Didier e sua equipe”, afirmou Zizou em sua coletiva de imprensa.

Klopp chega sem paciência

Jürgen Klopp assume o lugar deixado por Julian Nagelsmann, que deixou a Alemanha após a precoce eliminação contra o Paraguai, nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Klopp atuava como diretor global de futebol da Red Bull, desde janeiro do ano passado, e deixou a função para assumir a seleção.

O treinador de 54 anos estava sem exercer a função de treinador desde a sua saída do Liverpool, onde venceu todos os títulos possíveis, há cerca de dois anos. Antes, o técnico teve passagens vitoriosas por Borussia Dortmund e Mainz, ambos da Alemanha.

Conhecido pelo carisma nas entrevistas, Klopp não esboçou bom-humor em sua apresentação na seleção alemã. Em sua chegada, o treinador já afirmou que diante de críticas mais duras da imprensa, ele vai deixar o comando da Alemanha.

Jorge Jesus quer manter Cristiano Ronaldo

Ex-treinador do Flamengo foi anunciado como o substituto d espanhol Roberto Martínez, que deixou o comando da seleção após uma participação decepcionante no Mundial. Portugal caiu nas oitavas de final para a Espanha, após um desempenho abaixo durante todo o torneio.

Em sua apresentação, o técnico de 72 anos deixou claro que quer manter Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, no auge de seus 41 anos.

“Ainda não falei com o Cristiano. Nunca será um problema para a seleção nem para mim. Em relação à polémica, cada um pensa o que quiser. O Cristiano é um símbolo de Portugal. Vai ficar na história e tive um grande prazer em trabalhar com ele”, afirmou Jesus.

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Seleções da Copa do Mundo que mudaram de treinador