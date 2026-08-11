Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde pediu nesta terça-feira, 11, pela saída de Abel Ferreira – técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados desde janeiro de 2021. A manifestação ocorreu durante a madrugada. Em publicação no Instagram, a Mancha declarou que “a paciência acabou” e pediu “fora, Abel”.

Entre as reações mais críticas, contudo, outros torcedores discordaram da postura do grupo: “Menos aí, rapaziada. Que loucura criar crise porque empatou jogo, a mídia está fazendo a cabeça dos caras (sic)”, comentou um torcedor. “Realmente, o maior rival do Palmeiras é a própria torcida (sic)”, acrescentou outro.

Apesar da classificação às quartas de final da Copa do Brasil e da liderança no Brasileirão, o Palmeiras viu diminuir sua vantagem sobre o Flamengo na corrida pelo título nacional. Atualmente, a diferença é de seis pontos, com a ressalva de que o Rubro-Negro tem uma partida a menos.

Desde o retorno após a paralisação para o torneio, o Verdão disputou cinco jogos: duas vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 46,6% de aproveitamento. O empate sem gols contra o Internacional no fim de semana intensificou a cobrança.

Abel, contudo, não é o único técnico a enfrentar oscilações no período. No Fluminense, Zubeldía segue sem vencer – com cinco empates e uma derrota, 27,7% de aproveitamento -, além de ter amargado a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.

No São Paulo, Dorival Júnior também não venceu, mas foi quem menos partidas disputou: só três, com duas derrotas e um empate, dividindo o pior aproveitamento até aqui com Rafael Lacerda, da Chapecoense, ambos com 11,1%.

Nomes como Jair Ventura, do Vitória, e Paulo Pezzolano, do Inter, possuem aproveitamentos baixos desde o término do Mundial – 33,3% cada -, porém conseguiram bons resultados na Copa do Brasil. O primeiro eliminou o Athletico Paranaense, terceiro colocado no Brasileirão, enquanto o segundo tirou o Corinthians da competição nacional.

O desempenho dos treinadores desde a volta da Copa*

Artur Jorge (Cruzeiro)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 72,2% de aproveitamento

Odair Hellmann (Athletico-PR)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 72,2% de aproveitamento

Fernando Diniz (Corinthians)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 61,1% de aproveitamento

Eduardo Domínguez (Atlético-MG)

5 jogos: Brasileirão (3) e Copa do Brasil (2)

2 vitórias e 3 empates, 60% de aproveitamento

Cuca (Santos)

7 jogos: Brasileirão (3), Copa do Brasil (2) e Sul-Americana (2)

3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 52,3% de aproveitamento

Franclim Carvalho (Botafogo)

4 jogos: Brasileirão (4)

2 vitórias e 2 empates, 50% de aproveitamento

Leonardo Jardim (Flamengo)

4 jogos: Brasileirão (4)

2 vitórias e 2 empates, 50% de aproveitamento

Pedro Emanuel (Vasco)

7 jogos: Brasileirão (3), Copa do Brasil (2) e Sul-Americana (2)

2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 47,6% de aproveitamento

Rogério Ceni (Bahia)

5 jogos: Brasileirão (5)

1 vitória e 4 empates, 46,6% de aproveitamento

Abel Ferreira (Palmeiras)

5 jogos: Brasileirão (3) e Copa do Brasil (2)

2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 46,6% de aproveitamento

Rafael Guanaes (Mirassol)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 44,4% de aproveitamento

Vagner Mancini (Red Bull Bragantino)

5 jogos: Brasileirão (3) e Sul-Americana (2)

1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 40% de aproveitamento

Luís Castro (Grêmio)

7 jogos: Brasileirão (3), Copa do Brasil (2) e Sul-Americana (2)

2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 38% de aproveitamento

Fernando Seabra (Coritiba)

4 jogos: Brasileirão (4)

1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 33,3% de aproveitamento

Paulo Pezzolano (Internacional)

5 jogos: Brasileirão (3) e Copa do Brasil (2)

1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 33,3% de aproveitamento

Jair Ventura (Vitória)

7 jogos: Brasileirão (5) e Copa do Brasil (2)

2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 33,3% de aproveitamento

Léo Condé (Remo)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 27,7% de aproveitamento

Luis Zubeldía (Fluminense)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

5 empates e 1 derrota, 27,7% de aproveitamento

Dorival Júnior (São Paulo)

3 jogos: Brasileirão (3)

1 empate e 2 derrotas, 11,1% de aproveitamento

Rafael Lacerda (Chapecoense)

6 jogos: Brasileirão (4) e Copa do Brasil (2)

2 empates e 4 derrotas, 11,1% de aproveitamento

*somente os dos 20 clubes da Série A