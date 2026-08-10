O Flamengo fez valer o fator casa e venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (09), no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com amplo domínio desde o apito inicial, o Rubro-Negro construiu o resultado com um golaço de Erick Pulgar no primeiro tempo e um belo arremate de Bruno Henrique na etapa final. O triunfo encerra uma sequência de dois empates da equipe carioca na competição e recoloca o time na caça direta ao líder.

Imposição rubro-negra e pintura de Pulgar

Desde os primeiros minutos, o cenário do jogo se desenhou com o Flamengo alugando o campo de ataque e o Vitória recuado, tentando fechar os espaços. A pressão não demorou a surtir efeito. Aos 14 minutos, Erick Pulgar recebeu passe na intermediária central, ajeitou e soltou uma bomba de pé direito, acertando o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo para marcar um verdadeiro golaço. Mesmo em vantagem, os donos da casa seguiram sufocando. Léo Pereira quase ampliou aos 17 em um forte chute de canhota, mas parou em uma defesaça de Arcanjo. O Leão da Barra terminou a primeira etapa encurralado, refletindo os 72% de posse de bola da equipe carioca.

Retorno de Paquetá e golpe de misericórdia

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu e o confronto tornou-se mais truncado. O Vitória tentou adiantar suas linhas com substituições, mas esbarrou na própria dificuldade de criação, mantendo a marca negativa de não vencer como visitante no campeonato. O segundo tempo ganhou contornos de emoção a partir dos 18 minutos, com a entrada de Lucas Paquetá, que retornou aos gramados após lesão sofrida na Copa do Mundo. Aos 27, o Flamengo quase marcou o segundo quando Samuel Lino carimbou a trave. A tranquilidade definitiva veio do banco de reservas. Aos 35 minutos, Carrascal puxou contra-ataque pelo meio e acionou Bruno Henrique. O atacante, que havia acabado de entrar na vaga de Pedro, cortou a marcação para a perna esquerda e bateu cruzado, no alto, liquidando a fatura.

Caminhos na temporada

Com o resultado, o Flamengo chega aos 42 pontos, ultrapassa o Athletico-PR e recupera a vice-liderança do Brasileirão, diminuindo a diferença para o Palmeiras, que apenas empatou na rodada. O Vitória, por sua vez, estaciona nos 26 pontos e segue na parte intermediária da tabela. O Rubro-Negro agora vira a chave para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, pelas oitavas de final. Já o Leão da Barra terá a semana livre para treinar antes de receber o Botafogo no próximo fim de semana, pelo torneio nacional, enquanto aguarda o sorteio que definirá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil.