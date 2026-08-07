A Copa do Brasil 2026 já tem os oitos clubes classificados para as quartas de final. Na rodada da quinta-feira, 6, Internacional e Vitória confirmaram suas vagas, despachando Corinthians e Athletico Paranaense, respectivamente.
Atlético-MG e Santos foram os primeiros clubes a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na terça-feira, 4, o Galo superou o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, enquanto o Santos venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão.
Na quarta-feira, 5, o Cruzeiro bateu a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, enquanto o Grêmio bateu o Mirassol por 1 a 0. Mais tarde, o Vasco fez 3 a 1 no Fluminense e o Fortaleza venceu o Palmeiras, por 3 a 0, em Cuiabá, mas acabou eliminado.
Na quinta-feira, o Internacional visitou o Corinthians e saiu derrotado por 2 a 1. Porém, pela vantagem de 2 a 0 conquistada na ida, no Beira-Rio, o Colorado avanço. Já o Vitória usou do fator casa para reverter a desvantagem de dois gols. No Barradão, o Leão goleou o Athletico Paranaense por 4 a 0.
O chaveamento dos duelos a partir da próxima fase serão definidos em sorteio.
Classificados às quartas de final da Copa do Brasil 2026
- Internacional
- Vitória
- Fluminense
- Grêmio
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Santos
- Atlético-MG
Quando será o sorteio das quartas da Copa do Brasil
A CBF divulgou, nesta quarta-feira, 5, a data, horário e local do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontece na próxima terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O sorteio também será responsável por definir os mandos de campo na próxima fase e o chaveamento até a final.
Os confrontos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto a volta deve acontecer no dia 3 de setembro. Os jogos de ida das semifinais estão previstos para o dia 1º de novembro, enquanto a volta é esperada para o dia 8 do mesmo mês. A final, disputada em partida única, está prevista para o dia 6 de dezembro.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 3 de setembro (volta)
- Semifinais: 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro (partida única)