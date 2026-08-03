O Internacional deu um passo importante rumo à próxima fase da Copa do Brasil. Na noite deste domingo, 2, o Colorado aproveitou o fator casa no Beira-Rio e venceu o Corinthians por 2 a 0, em duelo válido pela abertura das oitavas de final do torneio. Após um primeiro tempo truncado, a equipe gaúcha capitalizou as falhas na saída de bola paulista na etapa complementar, construindo o placar com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick.
Duelo truncado e erros na saída de bola
O confronto começou com o Corinthians tentando assumir o controle da posse de bola, mas esbarrando em uma forte marcação alta imposta pelo técnico Paulo Pezzolano. O primeiro tempo foi marcado por disputas ríspidas no meio-campo e um alto número de faltas, o que impediu a fluidez das jogadas.
A melhor estratégia do Inter foi forçar o erro adversário: Breno Bidon e Gabriel Paulista chegaram a falhar na saída de jogo, permitindo finalizações perigosas de Villagra e Carbonero, que pararam em intervenções do goleiro Hugo Souza ou na falta de pontaria.
Eficiência colorada define o placar
Na volta do intervalo, o roteiro de erros na construção defensiva do Corinthians se manteve, e o Internacional não perdoou. Aos 15 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, Matheus Bahia aproveitou o rebote na entrada da área e emendou um belo chute de direita no canto de Hugo Souza para abrir o placar.
O gol desestabilizou a equipe paulista. Apenas três minutos depois, Bruno Gomes invadiu a área tabelando com Vitinho e foi derrubado por Gustavo Henrique. Após checagem do VAR, o pênalti foi confirmado. O capitão Alan Patrick assumiu a responsabilidade e bateu com categoria no canto esquerdo baixo, ampliando a vantagem.
Pressão final e vantagem garantida
Com o prejuízo no marcador, o técnico Fernando Diniz promoveu alterações ofensivas e lançou o Corinthians para o abafa nos minutos finais. A equipe visitante passou a rondar a área colorada, mas esbarrou na solidez da dupla de zaga formada por Maripán e Gabriel Mercado.
Já nos acréscimos, Raniele quase descontou de cabeça após cobrança de escanteio, mas o goleiro Matheus Cunha se esticou para fazer uma grande defesa e manter a baliza a zero.
Com o resultado, o Internacional constrói uma vantagem importante no confronto e dá um passo fundamental para seguir vivo na Copa do Brasil, enquanto o Corinthians precisará buscar a reversão do placar para evitar a eliminação.