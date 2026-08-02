Na tarde deste domingo, 2, o Palmeiras construiu uma excelente vantagem ao golear o Fortaleza por 3 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo. Em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, o time alviverde superou um primeiro tempo truncado para deslanchar na etapa final. Com gols de Maurício, Arias e Flaco López, os donos da casa ditaram o ritmo e deixaram a equipe cearense em situação delicada para o confronto de volta.

Muralha cearense e falta de espaço

A etapa inicial foi marcada pela dificuldade do Palmeiras em infiltrar na defesa adversária. Sob o comando do estreante Paulo Autuori, o Fortaleza entrou em campo com uma proposta clara de povoar o meio-campo e explorar os contra-ataques.

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O Verdão, mesmo com maior posse de bola, esbarrava na forte marcação e na boa atuação do goleiro João Ricardo. O arqueiro do Leão do Pici foi fundamental para manter o placar zerado, brilhando em defesas importantes após finalizações de Andreas e Sosa, frustrando as tentativas de abafa dos mandantes antes do intervalo.

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Postura agressiva e caminho aberto

O cenário mudou drasticamente logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Com uma postura muito mais agressiva na pressão da saída de bola, o Palmeiras não demorou a furar o bloqueio. Aos três minutos, após roubada de bola de Arias e passe de Sosa, Maurício recebeu na área e fuzilou de canhota para abrir o placar, anotando seu quarto gol nos últimos quatro jogos.

O gol desestabilizou o Fortaleza, e o time paulista aproveitou o momento. Aos 19 minutos, Allan recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Arias, que mergulhou de peixinho para ampliar a vantagem e incendiar as arquibancadas.

VAR em ação e vantagem consolidada

Mesmo com as alterações promovidas por ambas as equipes, o domínio alviverde seguiu ditando o ritmo da partida. Já na reta final, aos 41 minutos, Arthur foi lançado na área e parou em João Ricardo, mas Flaco López aproveitou o rebote para marcar o terceiro. O lance chegou a ser anulado por impedimento no campo, mas foi validado pelo VAR após o traçado das linhas. Nos acréscimos, o Fortaleza ainda tentou um gol de honra, mas esbarrou em duas ótimas intervenções do goleiro Carlos Miguel, que garantiu a baliza intacta.

Com o resultado de 3 a 0, o Palmeiras leva uma vantagem bastante confortável para o jogo de volta, que acontecerá na próxima quarta-feira, 5. O confronto decisivo será realizado em Cuiabá, mando de campo negociado pelo Fortaleza, onde será definido quem avança para a próxima fase da competição nacional.

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