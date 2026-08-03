Na próxima terça-feira, 4, o Santos enfrenta o Remo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. No entanto, a partida, que acontece no estádio do Mangueirão, em Belém, pode não contar com a presença de Neymar, conforme declaração do técnico Cuca, durante coletiva de imprensa.

Isso porque, o camisa 10 estará no leilão beneficente promovido pelo instituto que leva o nome dele, na noite de segunda-feira, 3, horas depois da delegação santista embarcar para o Pará.

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“Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação”, ponderou Cuca.

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Ainda assim, o treinador ressaltou que a presença ou não do craque no jogo contra o Remo também depende do desgaste dos jogadores, avaliado neste domingo, 2. “Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver”, explicou.

Santos e Remo empataram em 0 a 0 no primeiro jogo do duelo. Em caso de novo empate, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.

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