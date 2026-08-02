Em um confronto de tempos distintos, Mirassol e Grêmio empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, 2, no estádio Maião, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Leão Caipira, embalado pela boa fase na temporada, dominou a primeira etapa e abriu o placar com Bruno Santos. No entanto, o Tricolor gaúcho, que busca afastar a crise e os maus resultados recentes, voltou melhor do intervalo e buscou a igualdade com Amuzu, deixando a disputa por uma vaga na próxima fase totalmente em aberto.

Pressão paulista e vantagem merecida

O duelo começou com o Mirassol impondo seu ritmo e aproveitando o apoio da torcida para encurralar o adversário no campo de defesa. Apesar do domínio territorial dos mandantes, o primeiro grande momento de tensão foi provocado pelos visitantes: aos 16 minutos, Carlos Vinícius finalizou de primeira e parou em uma defesa espetacular do goleiro Walter, salvando o time da casa.

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A resposta paulista foi imediata e letal. Apenas dois minutos após o susto, Igor Formiga encontrou espaço pela direita e cruzou na medida. Bruno Santos se esticou e, de canhota, bateu de primeira; a bola tocou no travessão antes de estufar as redes, inaugurando o marcador. O ritmo do jogo caiu na reta final da primeira etapa, que acabou marcada pela lesão do goleiro Walter. Após longo atendimento, o camisa 1 não resistiu às dores e precisou ser substituído por Alex Muralha.

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Reação tricolor e ferrolho defensivo

Na volta do intervalo, o cenário mudou rapidamente. Mais ajustado taticamente, o Grêmio precisou de apenas cinco minutos para castigar a postura mais passiva que o Mirassol havia adotado. Tetê fez grande jogada individual pela direita, passou pela marcação, invadiu a área e rolou para o meio. Amuzu apareceu livre e finalizou com precisão no canto direito de Alex Muralha, empatando a partida.

O gol de empate forçou o Mirassol a acordar novamente para o jogo. Precisando de um resultado melhor em seus domínios, a equipe paulista se lançou ao ataque, enquanto o Grêmio adotou uma postura pragmática, fechando-se na defesa e apostando em contra-ataques esporádicos.

Decisão em aberto

Nos minutos finais, a partida se transformou em um ataque contra defesa. O técnico Rafael Guanaes promoveu diversas alterações para dar fôlego ao setor ofensivo do Mirassol, que rondou a área gremista, mas esbarrou na forte marcação visitante e na falta de infiltração. O Grêmio, satisfeito com o resultado fora de casa em meio ao seu momento conturbado, gastou o tempo de forma inteligente para garantir o 1 a 1.

Com a igualdade no placar, nenhuma das equipes leva vantagem para o segundo jogo. Quem vencer a partida de volta garantirá a classificação para a próxima fase da competição nacional, enquanto um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

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