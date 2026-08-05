O Cruzeiro garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer a Chapecoense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (05), no Mineirão. Após o empate sem gols no jogo de ida, a equipe mineira impôs um ritmo avassalador desde o apito inicial, construiu a vitória com gols de Matheus Henrique e Kaio Jorge, e soube aproveitar a vantagem numérica após a expulsão de um jogador adversário ainda no primeiro tempo.

Pressão cruzeirense e alívio nos acréscimos

A tônica da primeira etapa foi um verdadeiro ataque contra defesa. Precisando da vitória diante de sua torcida, a Raposa tomou conta da posse de bola, que chegou a bater a marca de 70%, e empurrou o time catarinense para o seu próprio campo. O goleiro Anderson, da Chapecoense, foi o grande destaque inicial, operando boas defesas em finalizações de Matheus Pereira e Gerson. Apesar do volume de jogo, o Cruzeiro esbarrava na retranca visitante e em seus próprios erros de pontaria, como na chance incrível desperdiçada por Arroyo aos 40 minutos. O alívio só veio nos acréscimos. Aos 46, após levantamento na área, Matheus Henrique desviou, Anderson operou um milagre, mas o próprio camisa sete aproveitou o rebote de cabeça para inaugurar o marcador, em um lance que lhe custou um sangramento no nariz.

Expulsão e controle absoluto da Raposa

O gol desestabilizou completamente a Chapecoense. Logo na sequência, o clima esquentou, resultando na expulsão de um auxiliar técnico cruzeirense e, o mais grave para os visitantes, no cartão vermelho direto para Max Alves. O jogador atingiu Gabriel Rojas em cheio e, após revisão do VAR aos 52 minutos, deixou a equipe de Chapecó com dez homens em campo. Na volta para o segundo tempo, o cenário que já era favorável aos donos da casa se transformou em um domínio absoluto. O Cruzeiro alugou o campo de ataque, terminando a partida com um impressionante número de 24 finalizações contra apenas duas do adversário. O centroavante Kaio Jorge se tornou o protagonista da etapa final: teve um gol anulado por impedimento aos 52 e carimbou a trave de Anderson aos 66 minutos.

Pênalti sela a classificação

De tanto insistir, a recompensa de Kaio Jorge chegou na reta final. Aos 84 minutos, o atacante foi derrubado por Camilo dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. O próprio camisa 9 assumiu a responsabilidade, bateu com firmeza aos 86 minutos e deu números finais ao confronto no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro avança para as quartas de final da Copa do Brasil e agora aguarda um novo sorteio para conhecer o seu próximo adversário na competição nacional. A Chapecoense, por sua vez, se despede do torneio.