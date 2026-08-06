O Grêmio deixou a má fase para trás na noite desta quarta-feira (05). Em partida tensa disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu o Mirassol por 1 a 0, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O gol solitário de Pavón, em bela cobrança de falta, não apenas garantiu a classificação da equipe mandante para a próxima fase, mas também encerrou um incômodo jejum de cinco jogos sem vitórias após a pausa para a Copa do Mundo.

Pressão inicial e o alívio na bola parada

Precisando dar uma resposta ao seu torcedor, o time comandado por Luís Castro tentou assumir as rédeas desde o apito inicial, mas esbarrou em um adversário bem postado. O Mirassol, que vinha invicto no período pós-Mundial, dificultava as ações e mostrava perigo. A ansiedade gremista quase virou frustração aos 27 minutos, quando Carlos Vinícius limpou o goleiro Alex Muralha, mas viu João Víctor salvar em cima da linha. Logo na sequência, Villasanti acertou a trave. A insistência, no entanto, foi recompensada aos 36 minutos: Pavón cobrou falta com maestria, por fora da barreira, e colocou o Imortal em vantagem, explodindo a Arena.

Susto com o VAR e resistência heroica

Na etapa complementar, o cenário mudou. O Mirassol abriu mão da cautela, promoveu alterações ofensivas e partiu para o ataque. O time paulista teve a chance do empate aos 11 minutos, mas Alesson furou de forma inacreditável dentro da área. O Grêmio tentava matar o jogo nos contra-ataques e chegou a carimbar a trave novamente com Jovane Cabral. O momento de maior tensão, contudo, ocorreu aos 28 minutos: Bruno Santos mandou para as redes após cruzamento, mas a arbitragem assinalou toque de braço de André Luís na origem da jogada. O VAR revisou e manteve a decisão de campo, gerando muita reclamação dos visitantes. Nos minutos finais, o que se viu foi um ataque contra defesa. O Leão Caipira se lançou inteiro à frente, mas o Grêmio, na base da raça e do esgotamento físico, segurou o 1 a 0 até o apito final, garantindo sua sobrevivência no torneio.