Neymar se envolveu em uma confusão com a delegação do Remo, após a vitória do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite da última terça-feira, 4. O clima hostil entre as partes, que começou na partida de ida na Vila Belmiro, terminaram com o camisa 10 batendo boca com membros do clube paraense e provocando com gritos de “eliminado”.

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, mais conhecido como Tonhão, fez parte das provocações, chamando o craque de vagabundo.

“Uma grande campanha (a do Remo). Agora, sentimento de ser prejudicado, o Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, que fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse”, afirmou o Tonhão.

As animosidades entre Neymar e Remo começaram bem antes da confusão. Na entrada ao gramado o camisa 10 do Santos foi vaiado por grande parte da torcida no mangueirão. Na partida de ida, disputada na Vila Belmiro, o atacante discutiu com Edson Fernando, do Remo, e provocou o adversário, olhando na camisa do adversário para saber seu nome.

No segundo tempo da partida, após dividir com um defensor remista, Neymar arrancou pela esquerda e passou para Rony marcar o gol da vitória do Peixe.

Na saída de campo, vídeos mostram o craque “mandando um beijo” em direção aos torcedores do time da casa, em um momento em que era xingado.

Segundo o jornalista PVC, Neymar pode ser denunciado pelo STJD e enquadrado por “desrespeito a ética esportiva”, o que poderia render uma suspensão ao atleta.

O Santos espera o sorteio definir qual será o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. A próxima partida do Peixe será contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, no próximo domingo, 9, às 18h30 de Brasília, pelo Campeonato BRasileiro.