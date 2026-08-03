Neymar está confirmado para o duelo do Santos diante do Remo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026, marcado para a próxima terça-feira, 4, às 21h30 (de Brasília) no Mangueirão, em Belém.

O clube informou que o capitão do time participará do leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr. na noite de segunda-feira, 3, e viajará na sequência para a capital paraense para se juntar à delegação.

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“O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo”, informou o clube

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O técnico Cuca havia deixado em dúvida a participação de Neymar no último sábado, 1º, após empate em 0 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro. “Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação”, ponderou Cuca.

Ainda assim, o treinador ressaltou que a presença ou não do craque no jogo contra o Remo também depende do desgaste dos jogadores, avaliado neste domingo, 2. “Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver”, explicou.

Santos e Remo empataram em 0 a 0 no primeiro jogo do duelo. Em caso de novo empate, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.

Onde assistir ao leilão do Neymar

Neymar, portanto, marcará presença no 6º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., em São Paulo.

O evento será realizado no Suhai Music Hall, em São Paulo, e terá transmissão da ESPN 4, Disney+ Premium, e dos canais Neymar Jr, Instituto Neymar Jr, PodIncluir INJR e NR Sports no YouTube.

Os itens que serão leiloados:

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Perfil no Instagram de Neymar por um dia, com publicação nos Stories;

Álbum completo da Copa do Mundo de 2026;

O cetro do Rei Pelé, joia criada por Pedro Yossef em homenagem ao eterno camisa 10;

Simulador “The Prince Racing” e experiência na Nascar com o piloto Vitor Genz;

Pacote “Grid House Miami Experience” para o GP de Miami de 2027, para quatro pessoas;

Obra “Exclusive Tribute to Neymar Jr.”, em homenagem ao legado do jogador;

Camisa da reedição do tricampeonato mundial de 1970 autografada por Pelé e Neymar Jr.;

Encontro com o tenista João Fonseca para duas pessoas, além de uma raquete autografada por ele;

Experiência para entrar em campo com Ronaldo Fenômeno. O treino é para uma pessoa, e a experiência completa vale para duas;

Partida de poker com Neymar e a “The Prince Legacy Private Poker Edition”, uma mesa exclusiva com dez cadeiras;

Partida gamer presencial com Neymar, cadeira de edição limitada da Flexform e fone especial da Aiwa, para uma pessoa;

Garrafa de colecionador “Impossible Bottle SGC” autografada por Neymar, além de um jantar especial com o craque para duas pessoas;

Partida em uma quadra do Rio Open e experiência nos bastidores do torneio, com transfer de helicóptero. O jogo é para uma pessoa, mas a experiência vale para duas;

Fim de semana na casa de Neymar, em Mangaratiba (RJ), com encontro com o jogador, transporte de helicóptero e experiência no kartódromo particular, para duas pessoas;

Camisa do Barcelona autografada pelo trio MSN (Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar), além de uma foto exclusiva com o camisa 10 do Santos no palco do leilão;

Um dia com Charles do Bronx e uma experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos para duas pessoas. O lote também inclui publicações nos Stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield;

Experiência exclusiva no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com visita ao nascer do sol para até dez pessoas, bênção reservada, acesso à capela e fotos individuais. Além disso, dois participantes poderão entrar no interior do monumento para fazer imagens no braço da estátua.