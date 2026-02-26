Autor de dois gols na vitória do Santos por 2 x 1 sobre o Vasco, nesta quinta, 26, pela 4ª rodada no Brasileirão, na Vila Belmiro, o atacante Neymar chegou a marca de 151 gols com a camisa do clube e entrou para o top-10 dos maiores artilheiros da história do Peixe desde 1912, igualando Tite, que atuou entre 1951 e 1963.

Maior artilheiro do Santos no século 21, Neymar marcou seus dois primeiros gols na temporada 2026 em seu terceiro jogo disputado. Em 2025, na sua volta ao clube, o atacante fez 11 gols em 28 jogos. Na primeira passagem, entre 2009 e 2013, foram 138 gols em 213 jogos.

Maiores artilheiros da história do Santos (1912-2026):

1091 – Pelé (1116 j) – 0,98

403 – Pepe (750 j) – 0,54

368 – Coutinho (450 j) – 0,82

283 – Toninho Guerreiro (525 j) – 0,54

216 – Feitiço (151 j) – 1,43

198 – Dorval (612 j) – 0,32

184 – Edu (584 j) – 0,32

177 – Araken Patusca (193 j) – 0,92

157 – Pagão (612 j) – 0,26

151 – Tite (475 j) – 0,32

[151] – Neymar (244 j) – 0,62

Maiores artilheiros do Santos no século 21 (2001-2026):

[151] – Neymar (244 jogos) – 0,62

111 – Robinho (253 jogos) – 0,44

92 – Ricardo Oliveira (173 jogos) – 0,53

88 – Gabigol (219 jogos) – 0,40

86 – Kléber Pereira (146 jogos) – 0,59

68 – Elano (322 jogos) – 0,21

54 – Marcos Leonardo (168 jogos) – 0,32

54 – Deivid (142 jogos) – 0,37

42 – Basílio (122 jogos) – 0,34

41 – André (94 jogos) – 0,44

41 – Marinho (113 jogos) – 0,36 (edited)