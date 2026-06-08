O Botafogo-SP lançou oficialmente uma campanha de conscientização sobre a doação de sangue em Ribeirão Preto. A iniciativa faz parte das ações do Junho Vermelho, mês dedicado à sensibilização da população sobre a importância da doação, e tem como objetivo mobilizar torcedores, parceiros e a comunidade para ajudar a reforçar os estoques dos bancos de sangue da cidade.

A campanha ocorre em um período especialmente desafiador para os hemocentros. Com a chegada do inverno, é comum haver uma redução no número de doadores, enquanto cresce a incidência de doenças respiratórias. Esse cenário aumenta a preocupação com a manutenção dos estoques, fundamentais para atender pacientes que necessitam de transfusões em situações de emergência, tratamentos médicos e procedimentos cirúrgicos.

Recentemente, o Hemocentro de Ribeirão Preto registrou o menor número de doações desde 2022. A queda nos estoques levou o Hospital das Clínicas a adotar medidas de racionalização das bolsas de sangue, priorizando atendimentos emergenciais, vítimas de acidentes e cirurgias de urgência.

“O futebol tem uma capacidade única de conectar pessoas em torno de uma causa. Com essa campanha, queremos usar a força da nossa torcida para incentivar um gesto simples, mas que pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa. Doar sangue é um ato de solidariedade que salva vidas, e acreditamos que o Botafogo-SP pode contribuir para ampliar essa conscientização em toda a região”, destaca Laura Louzada, gerente de marketing do clube.

Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que apresentem autorização dos responsáveis. Além disso, recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao procedimento.