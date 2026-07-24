O Corinthians não tomou conhecimento do Remo e garantiu uma vitória tranquila por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (23), na Neo Química Arena. Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Fernando Diniz resolveu a partida ainda na etapa inicial, aproveitando a fragilidade defensiva do adversário. O grande nome do jogo foi o atacante Yuri Alberto, que encerrou um jejum de gols no torneio marcando duas vezes e dando assistência para Kaio César.

Início avassalador e fim do jejum

Apesar das reclamações prévias sobre as condições do gramado em Itaquera, o time da casa impôs seu ritmo desde o apito inicial. A pressão alvinegra surtiu efeito aos 26 minutos, quando André achou um belo passe pelo meio para Yuri Alberto. O camisa 9 bateu rasteiro, venceu o goleiro Marcelo Rangel e marcou seu primeiro gol na competição desde março. O tento desestabilizou completamente a equipe paraense, que passou a ceder espaços generosos.

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Sem conseguir se encontrar em campo, o Leão Azul foi presa fácil nos minutos finais da primeira etapa. Aos 40, Labyad cruzou, Yuri Alberto ajeitou de cabeça e Kaio César completou de peixinho para ampliar. O golpe de misericórdia veio nos acréscimos, aos 46 minutos: após cruzamento de Matheuzinho e desvios de Bidu e Labyad, a bola sobrou limpa para Yuri Alberto fuzilar e decretar a goleada antes mesmo do intervalo.

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Ritmo de treino e administração do placar

Com a vitória assegurada, o segundo tempo transformou-se em um mero protocolo. O Corinthians diminuiu drasticamente a intensidade, passando a girar a bola sem pressa e administrar a vantagem física e no placar. O técnico Fernando Diniz aproveitou o cenário confortável para rodar o elenco, promovendo entradas de jogadores como Lingard e Carrillo. O Remo, inofensivo e abatido, sequer conseguiu ameaçar a meta defendida por Hugo Souza, terminando a partida com apenas uma finalização certa.

O resultado dá fôlego ao time paulista na tabela de classificação, enquanto complica ainda mais a situação da equipe paraense, que permanece na penúltima colocação. Na próxima rodada, o Corinthians viaja para enfrentar o Bahia, enquanto o Remo volta a jogar em casa, onde receberá o Vitória.

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