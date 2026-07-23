O Botafogo recusou a oferta do Palmeiras pelo volante Danilo. A proposta apresentada era de 28 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões), incluindo valor fixo e variáveis distribuídos em parcelas por três anos. A informação é do ge.

Segundo a apuração, o Palmeiras estaria disposto a apresentar uma contraproposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões). O Botafogo, contudo, sequer sinalizou para tal. O clube alvinegro segue com o desejo de vender o atleta por uma quantia entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 203 e R$ 232 milhões), com preferência à Europa.

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O Zenit, da Rússia, chegou a apresentar uma proposta por Danilo, que não animou o jogador. Conforme relata o portal, a intenção do atleta é se transferir para um clube que lhe dê as condições necessárias para disputar títulos e seguir na briga para a Copa do Mundo de 2030.

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Com isso, Danilo está relacionado para o duelo contra o Vitória, nesta quinta-feira, 23, em jogo atrasado pela 4ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

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