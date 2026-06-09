O Botafogo chegou a seis transfer bans ativos, nesta terça-feira, 9, com mais uma nova punição da Fifa. Segundo o portal FogãoNet, a proibição foi causada por uma dívida de cerca de R$ 1,7 milhão com Nacional, do Uruguai, pela compra do atacante Lucas Villalba.

O que significa o ‘transfer ban’?

A medida administrativa impede que o Alvinegro inscreva atletas em competições oficiais, mesmo que o clube consiga assinar pré-contratos ou realizar treinamentos com os jogadores. A suspensão é temporária e pode ser revertida com o pagamento integral do débito ou um acordo de parcelamento aceito pelo credor. Contudo, a falta de quitação dentro do prazo estipulado pode acarretar sanções mais severas, como perda de pontos e até rebaixamento.

Quais são as dívidas dos transfer bans?

Atlanta United (R$ 120 milhões) – Contratação de Thiago Almada

Ludogorets (R$ 10 milhões) – Contratação de Rwan Cruz

New York City (R$ 12,5 milhões) – Contratação de Santiago Rodríguez

Zenit (R$ 38,2 milhões) – Contratação de Artur

Multas administrativas não pagas impostas pela Fifa (R$ 2 milhões)

Além do transfer ban recebido pela contratação de Villalba, as punições causadas pelas multas administrativas e Almada são por tempo indeterminado. Já as outras três suspensões são válidas por três janelas de transferência.