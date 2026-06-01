O Botafogo recebeu, nesta segunda-feira, 1º, o quinto ‘transfer ban’ imposto pela Fifa. A nova sanção proíbe o clube de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. O motivo da punição mais recente são multas administrativas não pagas à própria entidade máxima do futebol, segundo o portal Lance.

O que significa o ‘transfer ban’?

A medida administrativa impede que o Alvinegro inscreva atletas em competições oficiais, mesmo que o clube consiga assinar pré-contratos ou realizar treinamentos com os jogadores. A suspensão é temporária e pode ser revertida com o pagamento integral do débito ou um acordo de parcelamento aceito pelo credor. Contudo, a falta de quitação dentro do prazo estipulado pode acarretar sanções mais severas, como perda de pontos e até rebaixamento.

Histórico de punições em 2026

Este é o quinto ‘transfer ban’ que o Botafogo sofre em 2026, evidenciando uma série de problemas financeiros relacionados a transferências. As punições anteriores foram motivadas por dívidas com outros clubes.

Um dos ‘transfer bans’ anteriores, relacionado a pendências com o Ludogorets pela contratação de Rwan Cruz , foi imposto em data não especificada pelas fontes consultadas.

pela contratação de , foi imposto em data não especificada pelas fontes consultadas. Outra sanção, referente a dívidas com o New York City FC pela aquisição de Santi Rodríguez , também ocorreu em data não especificada pelas fontes.

pela aquisição de , também ocorreu em data não especificada pelas fontes. Em 11 de maio, a FIFA aplicou um ‘transfer ban’ por tempo indeterminado devido ao atraso no pagamento da transferência de Thiago Almada , adquirido do Atlanta United .

aplicou um ‘transfer ban’ por tempo indeterminado devido ao atraso no pagamento da transferência de , adquirido do . A quarta sanção, registrada entre 27 e 28 de maio, resultou de uma dívida com o Zenit pela compra do meia Artur, e impôs uma proibição de registro por três janelas de transferências.

O Botafogo tem buscado soluções para os ‘transfer bans’ com base no processo de recuperação judicial da SAF.