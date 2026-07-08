O São Paulo e o Botafogo se acertaram pela troca do zagueiro Nahuel Ferraresi pelo volante Newton. Ferraresi, que pertencia ao Tricolor Paulista e estava emprestado ao Glorioso, vai ficar em definitivo no clube carioca, que cedeu Newton.

Segundo a ESPN, a última pendência que faltava para o negócio se concretizar era um acordo com o staff  do zagueiro venezuelano, algo já resolvido. Com isso, Newton já está em São Paulo para realizar os exames médicos e assinar com o Tricolor. O volante é um pedido do técnico Dorival Júnior.

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Ferraresi já defendia o Botafogo desde março deste ano e estava emprestado até o fim da temporada. O tempo do novo contrato do venezuelano no clube carioca ainda não foi revelado.

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