O Lille, clube francês, anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 1º de junho de 2026, a contratação de Davide Ancelotti como seu novo treinador. O técnico italiano, de 36 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas, estendendo-se até o final da temporada 2027-28.

Detalhes da Contratação e Saída de Genesio

O filho de Ancelotti assume o comando da equipe francesa após a saída de Bruno Genesio, cujo contrato com o clube chegou ao fim. Esta marca a primeira experiência de Davide como treinador principal em um clube europeu, trazendo uma nova perspectiva para o Lille.

Trajetória Profissional e Experiência Anterior

Antes de chegar ao Lille, Davide Ancelotti teve uma breve passagem pelo Botafogo em 2025. No clube carioca, ele comandou a equipe em 33 jogos, registrando 15 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Sua carreira também inclui uma sólida trajetória como auxiliar técnico de seu pai, Carlo Ancelotti, em clubes de renome como Bayern de Munique, Real Madrid, Napoli e Everton. Além disso, ele integra a comissão técnica da seleção brasileira.

Desafios no Lille e Compromisso com a Seleção

O Lille encerrou a temporada 2025/26 da Ligue 1 na terceira colocação, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA para a próxima temporada. Apesar do novo desafio na França, Davide Ancelotti manterá seu compromisso com a seleção brasileira, atuando como auxiliar de seu pai durante a Copa do Mundo de 2026. Ele se juntará integralmente ao Lille após o término do torneio mundial.