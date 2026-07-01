O São Paulo anunciou a contratação do atacante Victor Sá, ex-Botafogo, nesta quarta-feira, 1. O jogador chega ao Tricolor Paulista sem custos de transferência, após deixar o Krasnodar, da Rússia, ao fim de seu contrato. O contrato com o novo clube vai até 31 de dezembro de 2029.

“Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo”, afirmou o reforço são-paulino.

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Ponta-esquerda de velocidade, Victor Sá já havia sido um pedido de Dorival Júnior, quando ainda comandava o Corinthians. Pelo Botafogo, foram dez gols e 8 assistências em 94 partidas.

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Quem é Victor Sá

Com passagens pelas categorias de base do Primeira Camisa e do Palmeiras, Victor Sá estreiou profissionalmente no São José dos Campos FC, onde depois foi emprestado ao União São joão de Araras.

Depois de atuar no interior paulista, o atacante chamou a atenção do Kapfenberger SV, da Áustria, clube que defendeu por duas temporadas. Após o período de destaque, o atacante trocou de clube no futebol austríaco, se transferindo para o LASK Linz.

O bom período na Áustria levou Victor Sá ao Wolfsburg, da Alemanha, onde ficou por duas temporadas, antes de aceitar uma proposta do Al Jazira, por cerca de um ano.

Em 2022, o atacante foi contratado pelo Botafogo, no início da gestão John Textor no clube, onde conquistou a Taça Rio 2023. Após isso, Victor Sá foi vendido ao Krasnodar, onde fez parte da conquista inédita do Campeonato Russo 2024/25.

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