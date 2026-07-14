O São Paulo descartou a contratação do zagueiro Pico Lopes, titular na campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. Segundo o ge, o jogador de 34 anos foi oferecido ao Tricolor por intermédio de empresários.

O clube paulista busca um zagueiro para reforçar o seu sistema defensivo, que perdeu o argentino Alan Franco para o Tirgres, do México. O São Paulo chegou a conversar com os agentes do atleta, propondo um contrato de um ano com renovação baseada em metas.

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O Tricolor estava disposto a pagar um salário similar ao que Pico recebia no Shamrock Rovers, da Irlanda. No entanto, os representantes do zagueiro pediram um valor superior. Com o avanço pela contratação de Domingos Duarte, defensor do Getafe, a diretoria do clube declinou a contratação.

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No momento, os zagueiros disponíveis para Dorival Júnior no elenco do São Paulo são Sabino, Rafael Tolói, Osório e Isac. Robert Arboleda também está de volta, após ser reintegrado após um afastamento por problemas disciplinares.

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