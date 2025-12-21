Atual campeão da Copinha, o São Paulo não deve manter a base para a edição de 2026. Alguns jogadores que participaram do título pelo Tricolor integram o elenco profissional, enquanto outros já deixaram o clube. Veja onde estão os principais destaques abaixo:

Lucas Ferreira (19 anos)

Depois de ser campeão, o ponta-direita foi promovido ao elenco profissional e chegou a ser titular em 13 jogos no fim da passagem de Zubeldía no São Paulo. Após a chegada de Crespo, o jogador perdeu espaço e foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões). No clube ucraniano, Ferreira tem 19 partidas, com um gol e uma assistência.

Matheus Alves (20 anos)