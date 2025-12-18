As conversas entre São Paulo e Botafogo avançaram para uma troca tripla entre jogadores das duas equipes, de acordo com o GE. O nome mais encaminhado neste momento é o de Nahuel Ferraresi, de 27 anos, zagueiro do Tricolor. Os dois times acertaram um empréstimo com opção de compra pelo jogador, com valor fixado em 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Além de Ferraresi, outros nomes que interessam ao Glorioso são dois atletas formados nas categorias de base do Tricolor: Rodriguinho, de 21 anos, e Pablo Maia, de 23 anos. Mesmo com o negócio avançado, a equipe carioca enfrenta a disputa por Pablo Maia com outras equipes.

Pelo lado Tricolor, os jogadores mais desejados são o lateral-direito Vitinho, de 32 anos, e o meia venezuelano Savarino, de 29 anos. O Botafogo ofereceu o atacante argentino Joaquín Correa para o clube paulista, também por empréstimo e com a maior parte do salário sendo paga pela própria equipe carioca. Os valores que “Tucu” Correa recebem são considerados altos pela diretoria são-paulina, por isso os clubes continuam negociando.

Uma troca envolvendo tantos nomes é considerada complexa pelas duas diretorias, com novas reuniões acontecendo para fechar o negócio.