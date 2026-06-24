O São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 24, a reintegração de Robert Arboleda ao elenco, que volta a treinar junto com os demais companheiros. O jogador havia sido afastado após “sumir” depois de uma partida contra o Cruzeiro, em abril, quando viajou para o Equador sem autorização e ficou mais de um mês incomunicável.

Desde então, o equatoriano vinha treinando separado do resto do time. Durante o período de afastamento, o clube procurou propostas pelo atleta, no entanto, nenhuma agradou a cúpula Tricolor.

O São Paulo, no anúncio de reintegração, afirmou que avaliações com feitas com o atleta mostraram que o jogador estava apto para retornar à equipe.

Confira a nota completa do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco.

O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais.

Ao longo desta semana, Arboleda reuniu-se com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores e passou por diversas avaliações, apresentando-se apto para a reinserção à rotina da equipe.

Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento.

O jogador chegou ao São Paulo em 2017 e possui contrato até 31 de dezembro de 2027.