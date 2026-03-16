Gabriel Sara foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira nesta segunda-feira, 16. Destaque do Galatasaray, da Turquia, o meia formado pelo São Paulo será testado por Carlo Ancelotti nos amistosos contra França, dia 26 de março, e Croácia, dia 31, nos Estados Unidos. Esta foi a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

Sara, de 26 anos, vem sendo um dos destaques da temporada do Galatasaray, da Turquia, que recentemente eliminou a Juventus da Champions League e já venceu a partida de ida contra o Liverpool. Antes disso, Sara teve passagem de sucesso pelo Norwich, da Inglaterra.

De Cotia à Europa

Gabriel Sara foi formado nas categorias de base do São Paulo. Começou a receber oportunidades com Fernando Diniz em 2020, se tornando titular na meia direita do esquema 4-4-2 do treinador. Ainda jovem, Sara já era projetado como um jogador com “perfil de Europa”, por seu entendimento tático, adaptação a diferentes funções e intensidade física.

Durante a sua passagem pelo Tricolor, Sara atuou como um meia mais centralizado, ponta e como um camisa 8. Em 2022, o São Paulo o vendeu para o Norwich, da segunda divisão inglesa, por 10,5 milhões de euros. Foram 17 gols e oito assistências em 113 partidas no Brasil.

Na Championship, o meio-campista foi um dos principais destaques da competição. Em duas temporadas na Inglaterra, foram 20 gols e 17 assistências em 94 jogos. Depois de se destacar na segundona inglesa, o brasileiro se transferiu para o Galatasaray, da Turquia. Na sua primeira temporada no clube, Sara chegou e já foi campeão do Campeonato Turco.