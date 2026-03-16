O técnico Carlo Ancelotti realizou nesta segunda-feira, 16, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a França e a Croácia, em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Estes serão os últimos compromissos do Brasil antes da lista final com os 26 nomes que viajarão para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.
Alguns jogadores foram chamados pela primeira vez por Ancelotti. Este é o caso de Ibañez, defensor do Al-Ahli, e do atacante Endrick, que voltou a se destacar pelo Lyon. Além disso, o técnico também promove a estreia de Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth, e também do atacante Igor Thiago, do Brentford.
