O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, em um amistoso em Boston, nos Estados Unidos. O confronto, marcado para as 17h (de Brasília), serve como teste crucial para o ciclo de preparação para a Copa do Mundo.

Onde assistir ao jogo entre Brasil e França?

A partida terá transmissão multiplataforma para o território brasileiro. Os torcedores podem acompanhar o duelo ao vivo pelos seguintes canais:

TV Aberta: TV Globo, com cobertura para todo o país.

TV Fechada: SporTV, com pré-jogo detalhado.

Internet: ge.

Streaming: Globoplay, disponível para assinantes e via sinal aberto da emissora.

Horário e local do amistoso internacional

A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília). O evento ocorre em solo americano, aproveitando a infraestrutura de estádios que receberão o próximo Mundial, sendo uma oportunidade estratégica para testar a logística da delegação.

Prováveis escalações para o confronto

Ambos os treinadores devem utilizar o que têm de melhor à disposição, embora testes pontuais sejam comuns em amistosos deste porte para observar novos talentos e variações táticas.

Preparação para a Copa do Mundo de 2026

A partida faz parte da preparação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O treinador busca consolidar o sistema tático e dar rodagem a jovens promessas em um cenário de alta competitividade contra uma das principais potências da Europa.