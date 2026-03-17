O Fluminense consolidou sua posição como o principal celeiro de talentos para a seleção brasileira na convocação realizada em 16 de março de 2026. A lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos internacionais conta com quatro jogadores formados nas categorias de base do clube carioca, em Xerém.

Quais atletas de Xerém foram convocados por Ancelotti?

Os quatro representantes de Xerém na lista de 26 nomes atuam atualmente no futebol internacional. A presença desses atletas reforça a tradição do clube em exportar talentos de alto nível para as principais ligas do mundo. São eles:

Ibañez: Zagueiro (Al-Ahli)

Zagueiro (Al-Ahli) Fabinho: Volante (Al-Ittihad)

Volante (Al-Ittihad) Luiz Henrique: Atacante (Zenit)

Atacante (Zenit) João Pedro: Atacante (Chelsea)

Houve ainda uma sondagem da CBF pelo volante Matheus Martinelli, que permanece no elenco atual do Fluminense, mas o jogador acabou ficando fora da relação final para os compromissos deste mês.

Classificação dos clubes formadores na Seleção

O Fluminense lidera o ranking de forma isolada, reafirmando a eficiência de seu trabalho de base. O levantamento mostra o equilíbrio entre outras potências formadoras do futebol brasileiro que também cederam atletas revelados em suas estruturas: