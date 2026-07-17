Uma sucessão de erros individuais definiu o roteiro no Nilton Santos na noite desta quinta-feira, 16. No retorno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo capitalizou as falhas defensivas do Santos para vencer por 2 a 1, em duelo válido pela 19ª rodada. O triunfo carioca foi selado no apagar das luzes, após uma saída desastrosa do goleiro Gabriel Brazão, mantendo um tabu de sete anos sem vitórias da equipe paulista no estádio.
Juventude aproveita o primeiro vacilo
A primeira etapa foi marcada pelo controle de posse do time da casa, enquanto os visitantes apostavam em linhas baixas e contra-ataques. A estratégia santista quase rendeu frutos aos 23 minutos, quando Miguelito carimbou a trave de Léo Linck. No entanto, a dificuldade na saída de bola custou caro ao Peixe. Aos 41 minutos, após passe curto de Luan Peres para Lucas Veríssimo na entrada da área, Kauan antecipou a jogada e serviu Lucas Emanuel. O jovem de apenas 17 anos, revelado na base alvinegra, mostrou frieza para encobrir Brazão com uma cavadinha e abrir o placar.
Empate na insistência e festival de gols perdidos
O Santos voltou do intervalo pressionando e, após desperdiçar uma chance clara com Thaciano, chegou ao empate aos 11 minutos. Em cobrança de escanteio de Miguelito, o goleiro Léo Linck saiu mal, chocou-se com o próprio zagueiro e deixou a bola limpa para Barreal, que dominou no peito e fuzilou de canhota para o gol aberto. O jogo tornou-se franco e dramático. Aos 42 minutos, o Santos teve a chance de ouro para virar a partida em uma sequência inacreditável: Bontempo parou em Léo Linck, Veríssimo viu o goleiro espalmar o rebote e, na terceira tentativa, Rony finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade.
O golpe de misericórdia
Quando o empate parecia selado, a tragédia santista se desenhou aos 49 minutos do segundo tempo. Marçal fez um lançamento longo da defesa botafoguense. O goleiro Gabriel Brazão abandonou a grande área para tentar afastar o perigo, mas chutou a bola em cima do atacante Kadir. A sobra ficou limpa para o jogador do Botafogo, que deu um tapa na frente, ganhou na corrida de Lucas Veríssimo e empurrou para o fundo das redes, garantindo a vitória no último lance da partida.
Com o resultado, o Botafogo ganha fôlego na tabela e volta a campo na próxima quinta-feira (23), quando encara o Vitória em jogo atrasado da quarta rodada. Já o Santos, que segue sem vencer como visitante na competição, vira a chave para os playoffs da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, na próxima terça-feira.