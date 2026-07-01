O Santos sofreu um transfer ban nesta quarta-feira, 1, e já figura na lista de punições da Fifa. A sanção é referente a uma dívida do clube paulista com o Monaco pela contratação do volante Jean Lucas.

Por conta da pena, o Santos está proibido de contratar novos jogadores por três janelas de transferências. Caso quite a dívida de 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões) com o Monaco, o clube paulista deixará a lista de transfer ban da Fifa e poderá voltar a registrar atletas, de acordo com o ge.

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Bastidores da punição

No dia 20 de maio de 2025, o Santos foi punido pela Fifa, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O órgão, no entanto, rejeitou o recurso no final do mesmo mês, conforme relembra a apuração.

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O Monaco abriu o processo devido ao não pagamento da última parcela do acordo pela contratação de Jean Lucas. As duas primeiras, ambas no valor de 6 milhões de euros, foram pagas, mas a terceira e última não. Com isso, o Santos deve pouco mais de 2 milhões de euros ao clube.

Na época, a diretoria santista tentou parcelar o valor devido em duas vezes. O Monaco, porém, recusou a proposta.

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