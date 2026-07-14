O Brasileirão está de volta após o fim da pausa para a Copa do Mundo. Mesmo que o torneio ainda não tenha acabado, a competição nacional tem reínicio marcado para esta quinta-feira, 16, com dois jogos simultâneos. Botafogo x Santos e Vitória x Vasco abrem a 19ª rodada, que irá terminar apenas no dia 23.

O Palmeiras é o atual líder da competição, seguido pelo Flamengo, que está sete ponto atrás, com um jogo a menos. Fecham o G6: Fluminense, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Bahia. O Z4 é formado por Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense.

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Brasileiro Série A - 2026

Tabela de grupos

Classificacao- Fase de grupos
#TimesJVEDGPGCSGPTS%Últimos Jogos
1
Palmeiras
Palmeiras
1812513013174176%
EEEVV
2
Flamengo
Flamengo
1710433116153467%
EVEDV
3
Fluminense
Fluminense
18945282353157%
DEVDE
4
Athletico-PR
Athletico-PR
18936241863056%
EDEVV
5
RB Bragantino
RB BragantinoLbtqf
18927251962954%
VDVVV
6
Bahia
Bahia
17755252322651%
EDEDV
7
Coritiba
Coritiba
18756242402648%
DEVVD
8
São Paulo
São Paulo
18747232032546%
EDDED
9
Atlético-MG
Atlético-MG
187382223-12444%
VEVDV
10
Corinthians
Corinthians
186661819-12444%
DVDVV
11
Cruzeiro
Cruzeiro
186662428-42444%
DVEVE
12
Botafogo
Botafogo
17647313102243%
DEVED
13
Vitória
Vitória
176472125-42243%
VEDVD
14
Internacional
Internacional
185672122-12139%
VEVDD
15
Santos
Santos
185672629-32139%
EVDDV
16
Grêmio
Grêmio
185672023-32139%
EDEVD
17
Vasco
Vascoreleg
185582229-72037%
EVDDD
18
Remo
Remo
184682129-81833%
VEVDV
19
Mirassol
Mirassol
174491824-61631%
VEDVD
20
Chapecoense
Chapecoensereleg
1716101733-16918%
DEDDD

As quatro partidas que ocorrem na quinta, 16, e na sexta, 17, foram adiantadas devido aos playoffs da Copa Sul-Americana. Os outros confrontos acontecem entre terça e quinta da semana que vem, dos dias 21 a 23.

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Veja a agenda dos jogos da 19ª rodada

  • 16/7 (quinta-feira), às 19h30 — Botafogo x Santos — Nilton Santos (RJ)
  • 16/7 (quinta-feira), às 19h30 — Vitória x Vasco — Barradão (BA)
  • 16/7 (quinta-feira), às 21h30 — Mirassol x Grêmio — Maião (SP)
  • 17/7 (sexta-feira), às 21h30 — Fluminense x Bragantino — Maracanã (RJ)
  • 21/7 (terça-feira), às 19h30 — Atlético-MG x Bahia — Arena MRV (MG)
  • 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — São Paulo x Athletico — A definir
  • 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — Internacional x Cruzeiro — Beira-Rio (RS)
  • 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — Chapecoense x Flamengo — Arena Condá (SC)
  • 23/7 (quinta-feira), às 19h30 — Corinthians x Remo — Neo Química Arena (SP)
  • 23/7 (quinta-feira), às 21h30 — Coritiba x Palmeiras — Couto Pereira (PR)