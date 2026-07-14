O Brasileirão está de volta após o fim da pausa para a Copa do Mundo. Mesmo que o torneio ainda não tenha acabado, a competição nacional tem reínicio marcado para esta quinta-feira, 16, com dois jogos simultâneos. Botafogo x Santos e Vitória x Vasco abrem a 19ª rodada, que irá terminar apenas no dia 23.
O Palmeiras é o atual líder da competição, seguido pelo Flamengo, que está sete ponto atrás, com um jogo a menos. Fecham o G6: Fluminense, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Bahia. O Z4 é formado por Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense.
Brasileiro Série A - 2026 Tabela de grupos
# Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 18 12 5 1 30 13 17 41 76% 2 17 10 4 3 31 16 15 34 67% 3 18 9 4 5 28 23 5 31 57% 4 18 9 3 6 24 18 6 30 56% 5 18 9 2 7 25 19 6 29 54% 6 17 7 5 5 25 23 2 26 51% 7 18 7 5 6 24 24 0 26 48% 8 18 7 4 7 23 20 3 25 46% 9 18 7 3 8 22 23 -1 24 44% 10 18 6 6 6 18 19 -1 24 44% 11 18 6 6 6 24 28 -4 24 44% 12 17 6 4 7 31 31 0 22 43% 13 17 6 4 7 21 25 -4 22 43% 14 18 5 6 7 21 22 -1 21 39% 15 18 5 6 7 26 29 -3 21 39% 16 18 5 6 7 20 23 -3 21 39% 17 18 5 5 8 22 29 -7 20 37% 18 18 4 6 8 21 29 -8 18 33% 19 17 4 4 9 18 24 -6 16 31% 20 17 1 6 10 17 33 -16 9 18%
Brasileiro Série A - 2026
Tabela de grupos
As quatro partidas que ocorrem na quinta, 16, e na sexta, 17, foram adiantadas devido aos playoffs da Copa Sul-Americana. Os outros confrontos acontecem entre terça e quinta da semana que vem, dos dias 21 a 23.
Veja a agenda dos jogos da 19ª rodada
- 16/7 (quinta-feira), às 19h30 — Botafogo x Santos — Nilton Santos (RJ)
- 16/7 (quinta-feira), às 19h30 — Vitória x Vasco — Barradão (BA)
- 16/7 (quinta-feira), às 21h30 — Mirassol x Grêmio — Maião (SP)
- 17/7 (sexta-feira), às 21h30 — Fluminense x Bragantino — Maracanã (RJ)
- 21/7 (terça-feira), às 19h30 — Atlético-MG x Bahia — Arena MRV (MG)
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — São Paulo x Athletico — A definir
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — Internacional x Cruzeiro — Beira-Rio (RS)
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30 — Chapecoense x Flamengo — Arena Condá (SC)
- 23/7 (quinta-feira), às 19h30 — Corinthians x Remo — Neo Química Arena (SP)
- 23/7 (quinta-feira), às 21h30 — Coritiba x Palmeiras — Couto Pereira (PR)